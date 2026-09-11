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"Ya son muchos traspiés": explosión en cuartel militar de Bolivia suma nuevas tensiones entre Paz y su vicepresidente

"Ya son muchos traspiés": explosión en cuartel militar de Bolivia suma nuevas tensiones entre Paz y su vicepresidente

Sputnik Mundo

El enfrentamiento entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente, Edmand Lara, sumó un nuevo capítulo en el marco de la explosión en el... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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Lara concurrió al regimiento, donde continúan las excavaciones en busca de cinco desaparecidos. Le pidió a un coronel del Ejército un informe de la situación y, al no recibir respuesta, acusó al uniformado de ofender la investidura vicepresidencial. Desde el oficialismo y la comandancia de las Fuerzas Armadas, respaldaron al oficial y tildaron a Lara de actuar con soberbia. Las imágenes se difundieron por medios y redes sociales. Mostraban a Lara alterado ante el desaire del coronel Ronald Alvarado. "Voy a hacer respetar la Constitución y usted es un insubordinado. Le guste o no, yo soy el vicepresidente", le espetó. Pero, desde el gabinete de Paz, avalaron el comportamiento del militar."La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos", sostuvo el ministro de Defensa del país sudamericano, Ernesto Justiano.La respuesta de Lara no tardó en llegar. "Dictatorial es que, cinco días después de la explosión, las víctimas siguen sin un plan de reparación y, en algunos casos, sin recuperar los cuerpos de las personas que han fallecido en la explosión", dijo en un video difundido en redes sociales."Las FFAA son del pueblo, no son de un partido político ni del despacho de un gobernante (...). Yo no le voy a disputar ese cargo, es de usted, porque yo elegí otro cargo. Yo elegí estar en el hospital, en el barrio, en la puerta del cuartel dando la cara a la gente", añadió.El vicepresidente se detuvo en otra palabra mencionada por Paz: "Peligroso es callar, presidente. Peligroso es mirar al costado y no hacer nada (...). Bolivia no necesita a su presidente peleando con su vicepresidente. Bolivia necesita un Gobierno que responda".Los enemigos íntimosLa pelea entre Paz y Lara cumplirá pronto un año. Se inició prácticamente cuando asumieron sus cargos, en noviembre de 2025. Durante la campaña hacia la Presidencia, pudieron acarrear sus diferencias. El vicepresidente era profundamente popular, cercano a la parte de la población que durante 20 años había dado su voto al Movimiento Al Socialismo (MAS). Analistas coincidieron en que la clave del triunfo de Paz estuvo en la compañía de Lara, que arrastró gran parte de los votos que eran del masismo.Una vez consolidada la ruptura, cada uno siguió su camino institucional. En diciembre de ese año, Paz emitió un decreto para ejercer la presidencia vía remota cuando no esté presente en el país, con el fin de no delegar su mandato en Lara.En diálogo con Sputnik, la experta en temas políticos, Susana Bejarano, evaluó el reciente incidente."Hay que mirar la moneda desde las dos caras. Porque luego, la reacción de Lara ante el tono displicente de este miembro de las FFAA, evidentemente, también es una respuesta excesiva", agregó.La analista se detuvo en las declaraciones de Paz, sobre la acusación de "dictatorial" y cuál es el trasfondo de esa discusión."Esto tiene una raíz política mucho más profunda que el evento [señalado] (...). En este momento, gravita en el aire la pregunta de qué será del Gobierno de Rodrigo [Paz]. Esa pregunta no está ya simplemente en las salas de reuniones de la COB (Central Obrera Boliviana) y la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con un afán golpista, como se ha dicho en algún momento", explicó.El cuestionamiento se ha extendido entre los poderes fácticos bolivianos, es decir, el económico, políticos y hasta en los medios de comunicación totalmente antimasistas, destacó Bejarano.Y es que la Administración Paz, "de manera sistemática y permanente, viene dando muchos traspiés, no solamente desde el escándalo político que ha sucedido con [Fernando] Cerimedo, sino la incapacidad que existe desde el Gobierno de administrar eficientemente el Estado (...). Hoy se tiene la sensación de que se le ha dado a conducir un avión a gente que no había manejado ni siquiera bicicleta", ahondó.Lo que hay detrás de LaraEl 20 de septiembre terminaría la vigencia del estado de excepción decretado por Paz en junio, para sofocar las protestas de campesinos y obreros que pedían su renuncia. El presidente ya alertó que, en los siguientes meses, se repetiría este escenario, con la diferencia de que, en los últimos meses, el Gobierno perdió varios aliados entre políticos y sectores empresariales."Entonces, ¿qué pasa si se va Rodrigo? Queda Lara, que es un personaje político que ha acumulado los suficientes anticuerpos, a plan de explosiones en TikTok, de peleas innecesarias, de descontroles, como efectivamente le ha sucedido en Viacha. Todo esto se ha ido acumulando y, más allá de ser sospechado de masista y del racismo que existe, hace que sea un personaje en el que el poder fáctico no termina de confiar", dijo Bejarano.En este sentido, la desconfianza que prima sobre Lara vuelve más fuerte al presidente Paz en su cargo, según la especialista.Escenario improbable para la sucesiónEl 4 de septiembre, en el regimiento de Viacha, a 28 kilómetros de la ciudad de La Paz, se produjeron dos explosiones que dañaron 1.500 hogares en un radio de un kilómetro. Hasta el momento, se rescataron nueve cuerpos, mientras cinco jóvenes soldados siguen desaparecidos. Al menos 84 personas resultaron heridas. La Fiscalía, que investiga esta causa bajo la figura de homicidio, entre otros delitos, afirmó que cuenta con 48 bolsas con restos humanos. Se realizarán análisis de ADN con las familias de los militares.Lara es capitán retirado de la Policía Nacional. Con este ímpetu se dirigió a Alvarado. El politólogo Juan Pablo Marca analizó para Sputnik que estos desencuentros entre presidente y vice "parten de una disputa y quiebre instalada desde el inicio del actual Gobierno. Las acusaciones mutuas corroboran cada día esa ruptura, además de que Rodrigo Paz ha instalado, desde el arranque, que la figura de Lara no es apta para gobernar el país en caso de sucesión".Las acusaciones de "evista" hacia Lara son una constante del oficialismo. ¿Tienen algún sustento? El analista señaló que "Paz necesita la figura de Evo Morales (2006-2019) en el Chapare (Trópico de Cochabamba, en el centro) como un chivo expiatorio para justificar su pésima gestión en su relato. Es muy difícil saber con certeza sobre los vínculos entre Lara y Morales. Lo cierto es que esa posibilidad es útil a la narrativa [del mandatario]".Marca coincidió con Bejarano sobre la inviabilidad de Lara como potencial presidente. Para que se concrete esta posibilidad, se necesitaría una confluencia de factores."Veo en términos políticos difícil ese escenario, a no ser que exista una movilización masiva de los sectores sociales y populares y que a ello se sumen fuerzas políticas como Unidad Nacional y la Alianza Libre con un juicio de responsabilidades al presidente en la Asamblea, además de que exista una insubordinación de las FFAA y la Policía. Aunado a lo anterior, que Estados Unidos e Israel le retiren su apoyo al Gobierno de Paz", dijo el analista en tono de sátira.

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