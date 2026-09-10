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Paz ordena al Ministerio Público investigar explosión en cuartel militar boliviano como posible atentado
Paz ordena al Ministerio Público investigar explosión en cuartel militar boliviano como posible atentado
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, instó al órgano judicial a realizar las pesquisas de la tragedia ocurrida en el municipio de Viacha... 10.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-10T03:32+0000
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El mandatario boliviano resaltó que esta solicitud la realiza porque "aquí hay gente que quiere que al Gobierno le vaya mal, porque quieren retornar y están dispuestos a todo".La explosión se dio el 4 de septiembre en el Regimiento de Artillería Mecanizada "Bolívar", de la ciudad de Viacha, lo que dejó al menos ocho personas fallecidas.
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Paz ordena al Ministerio Público investigar explosión en cuartel militar boliviano como posible atentado

03:32 GMT 10.09.2026
© AP Photo / Luis GandarillasRodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 10.09.2026
© AP Photo / Luis Gandarillas
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, instó al órgano judicial a realizar las pesquisas de la tragedia ocurrida en el municipio de Viacha, departamento de La Paz (oeste), con especial enfoque en un ataque premeditado.
"Le pido al Ministerio Público que investigue bien lo de Viacha (…). No sé si fue un atentado; que investigue bien, que investigue la posibilidad de un posible atentado", resaltó ante medios desde Cochabamba (centro).
Explosión en el Regimiento de Artillería Mecanizada Bolívar - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
América Latina
Una explosión en un cuartel militar evidenció que Bolivia cuenta con "Fuerzas Armadas del siglo XIX", dice un analista
8 de septiembre, 02:44 GMT
El mandatario boliviano resaltó que esta solicitud la realiza porque "aquí hay gente que quiere que al Gobierno le vaya mal, porque quieren retornar y están dispuestos a todo".
La explosión se dio el 4 de septiembre en el Regimiento de Artillería Mecanizada "Bolívar", de la ciudad de Viacha, lo que dejó al menos ocho personas fallecidas.
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