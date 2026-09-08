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Explosión en cuartel militar evidenció que Bolivia cuenta con "Fuerzas Armadas del siglo XIX", dice analista

Explosión en cuartel militar evidenció que Bolivia cuenta con "Fuerzas Armadas del siglo XIX", dice analista

Sputnik Mundo

Hasta el momento se han registrado ocho fallecidos y 84 heridos por las explosiones, mientras seis soldados siguen sin aparecer, por lo que estarían bajo los... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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Las banderas de Bolivia ondean a media asta debido al duelo nacional declarado por el presidente Rodrigo Paz para honrar a las víctimas de las explosiones ocurridas en el Regimiento de Artillería Mecanizada "Bolívar", de la ciudad de Viacha, a 28 kilómetros de La Paz. Hasta el momento se han contabilizado ocho fallecidos y 84 heridos, entre soldados, oficiales y vecinos al centro militar que ocasionó daños en un radio de cinco cuadras. Aún hay seis desaparecidos que estarían bajo los escombros. El presidente aclaró que "no es momento de buscar culpables", y pidió no politizar este hecho.Emilio Rodas, analista y especialista en seguridad, dijo a Sputnik que es inevitable entrelazar las variables políticas y hasta económicas para dilucidar lo ocurrido en Viacha el pasado 4 de septiembre. Según el relato de los vecinos, hubo una primera explosión. Veinte minutos después, cuando varias personas se acercaron a ver qué pasaba en el cuartel, se registró una segunda más fuerte y que ocasionó daños adicionales en la zona.El vicepresidente Edmand Lara, capitán reiterado de la Policía, se apersonó en Viacha, mientras las investigaciones se manejan en completo hermetismo. El funcionario señaló que varios oficiales deberían responder ante la justicia por no haber evacuado el cuartel luego de la primera explosión, lo cual habría evitado números tan elevados de muertos y heridos.En un primer momento, trascendió que estallaron fuegos artificiales allí depositados. En las calles de Viacha, varios vecinos fueron heridos por restos del cuartel, también por esquirlas metálicas.El presidente Paz recorrió la zona. Algunas familias duermen en la calle a la espera de noticias de los seis desaparecidos, soldados de 18 y 19 años en su mayoría. Los canes entrenados marcaron varios puntos donde habría cuerpos sepultados, pero la extracción se dificulta sobre todo por las paredes derrumbadas, de hasta 80 centímetros de grosor.Varios vecinos solicitaron ayuda, porque sus hogares quedaron completamente destruidos. El presidente se comprometió a dar respuesta. El Gobierno instruyó a las Fuerzas Armadas a revisar las condiciones de seguridad del material explosivo almacenado en todo el país. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó: "El Ministerio Público, al tomar conocimiento de este lamentable hecho ocurrido en Viacha, ha iniciado las investigaciones de oficio para poder iniciar los actos investigativos. Se está iniciando la investigación por el delito de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos".Fuerzas Armadas de 1800Rodas, abogado de profesión, fue viceministro de Régimen Interior en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025). Dijo que lo acontecido en Viacha "caracteriza bien el estado de muchas de las instituciones en Bolivia. Una de ellas, las Fuerzas Armadas, no ha vivido en todo este tiempo un proceso de desarrollo cualitativo de sus capacidades internas, desarrollo de protocolos. Yo diría que tenemos unas Fuerzas Armadas del siglo XIX en pleno siglo XXI".Rodas visibilizó desfases en el manejo de la tropa, de la instrucción y de la cuestión logística: "Queda demostrado, una vez más, que esta institución no ha acompañado durante este siglo XXI un proceso de modernización de desarrollo de capacidades institucionales. Es lo que inicialmente se ha reflejado en este hecho".Por ello, "hasta hoy, los comandantes o los responsables del regimiento, de la región militar, de la división, de las FFAA, no han podido explicar qué tipo de artefactos son los que han provocado la explosión. Y eso demuestra que ni siquiera se tienen establecidos protocolos administrativos internos de la logística militar", sostuvo Rodas.¿Juegos pirotécnicos?El especialista en seguridad recordó: "Según una primera versión, se trataba de juegos pirotécnicos, pero en su régimen las FFAA no manejan juegos pirotécnicos. Después se tenían dudas acerca de si eran granadas"."El vicepresidente ha estado acompañando las versiones que circulan entre los propios oficiales. Dicen que hay un desorden administrativo interno, que entre la primera y la segunda explosión no se manejó un protocolo de seguridad eficiente y, más bien, el hecho de haber dispuesto que los propios soldados participen de la operación de mitigación de la primera explosión o el incendio producto de la primera explosión demuestra que hay una improvisación operativa", dijo.Rodas evaluó: "El hermetismo del Gobierno para manejar este escenario deja en claro que no tiene un dominio a detalle de lo que ha ocurrido al interior del regimiento. Y como se menciona, es probable que los oficiales, los jefes tengan que responder ante la justicia por este hecho".En ese sentido, sentenció que deben fincarse responsabilidades directas, tanto a nivel operativo como técnico. Además, dijo que debe existir una respuesta desde el Gobierno, en específico de las carteras involucradas en los hechos."Tiene que responderse, porque no puede ser que cada vez que ocurre una tragedia recién se movilice y se estructure y se convierta en un tema de debate lo que esté ocurriendo en el país, o lo que esté ocurriendo en las instituciones", sostuvo.En este aspecto, "tienen que plantearse debates internos dentro de todas las instituciones acerca de cómo vamos a manejarlas, cómo van a funcionar, cómo se van a perfeccionar en su manejo operativo", opinó.Rodas señaló: "La presencia excesiva militar en Viacha tiene un antecedente histórico, que era para reprimir a los ayllus (comunidades indígenas campesinas) cuando se sublevaban contra los gobiernos que eran opresores del pueblo indígena. Por eso Viacha se convirtió en un punto logístico militar estratégico, en función de la represión de los movimientos sociales y no en función de proteger el territorio nacional".

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