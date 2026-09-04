Legisladores delinean camino para impulsar la reforma parcial a la Constitución de Bolivia

En conferencia, resaltó que el proyecto busca unir las propuestas planteadas tiempo atrás sobre el tema y, posteriormente, tener un diálogo en todas las áreas a convenir.De acuerdo con Alarcón, el documento comenzará a trabajarse entre los senadores y, posteriormente, será turnado a la Cámara de Diputados (cámara baja). En mayo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con casi 600 autoridades, líderes sociales y empresarios. Si bien esto ocurrió en el marco de las protestas y bloqueos en la nación sudamericana, ahí anunció que se buscaría reformar parcialmente la Constitución.
En mayo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con casi 600 autoridades, líderes sociales y empresarios. Si bien esto ocurrió en el marco de las protestas y bloqueos en la nación sudamericana, ahí anunció que se buscaría reformar parcialmente la Constitución.
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