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Legisladores delinean camino para impulsar la reforma parcial a la Constitución de Bolivia
Legisladores delinean camino para impulsar la reforma parcial a la Constitución de Bolivia
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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el diputado de Unidad Carlos Alarcón, dieron a conocer la iniciativa de ley para ajustar la Carta Magna... 04.09.2026, Sputnik Mundo
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En conferencia, resaltó que el proyecto busca unir las propuestas planteadas tiempo atrás sobre el tema y, posteriormente, tener un diálogo en todas las áreas a convenir.De acuerdo con Alarcón, el documento comenzará a trabajarse entre los senadores y, posteriormente, será turnado a la Cámara de Diputados (cámara baja). En mayo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con casi 600 autoridades, líderes sociales y empresarios. Si bien esto ocurrió en el marco de las protestas y bloqueos en la nación sudamericana, ahí anunció que se buscaría reformar parcialmente la Constitución.
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Legisladores delinean camino para impulsar la reforma parcial a la Constitución de Bolivia

04:25 GMT 04.09.2026
© AP Photo / Juan KaritaEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el diputado de Unidad Carlos Alarcón, dieron a conocer la iniciativa de ley para ajustar la Carta Magna local.

"He alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional", resaltó el líder de la cámara alta boliviana.

En conferencia, resaltó que el proyecto busca unir las propuestas planteadas tiempo atrás sobre el tema y, posteriormente, tener un diálogo en todas las áreas a convenir.
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De acuerdo con Alarcón, el documento comenzará a trabajarse entre los senadores y, posteriormente, será turnado a la Cámara de Diputados (cámara baja).
En mayo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión con casi 600 autoridades, líderes sociales y empresarios. Si bien esto ocurrió en el marco de las protestas y bloqueos en la nación sudamericana, ahí anunció que se buscaría reformar parcialmente la Constitución.
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