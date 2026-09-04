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Rusia libera 15 localidades y derriba 6.093 drones en una semana de combates

Rusia libera 15 localidades y derriba 6.093 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 15 localidades y derribaron 6.093 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Jrapóvschina, Sadkí, Veliki Prikol, en la región de Sumi, Kazáchia Lopan, Vasílievka, Dolzhanka, Blagodátnoye, en la región de Járkov, Sviatogorsk, Izhevka, Nikanórovka, Rubézhnoye, Novoandréyevka, Grúzskoye, en la república popular de Donetsk, así como Chervónaya Krinitsa y Novopávlovka, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.685 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.415 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.365 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 330 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.660 militares.Las FFAA rusas alcanzaron empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, centros logísticos, instalaciones de la infraestructura energética y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones y sus componentes, depósitos de municiones, combustible y recursos materiales, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.Asimismo, las fuerzas rusas inutilizaron instalaciones portuarias ucranianas destinadas a recibir y almacenar suministros militares, así como combustibles y lubricantes para las FFAA de Ucrania. A lo largo de la semana fueron alcanzados 8 buques de carga seca y un portacontenedores que operaban en interés de las tropas de Kiev.La defensa antiaérea rusa interceptó 49 bombas aéreas guiadas, 19 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, 8 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 6.093 drones.Además, las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 14 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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