Las FFAA de Rusia liberan 2 asentamientos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en el último día
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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En la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Chervónaya Krinitsa y Novopávlovka en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, la defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, 13 bombas guiadas y 1.050 drones, agregan.
"Las unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en profundidad en la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Chervónaya Krinitsa en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
Además, "como resultado de acciones decisivas de las unidades del grupo de tropas Dniéper, fue liberado el asentamiento de Novopávlovka", ubicado en la misma región, añadieron desde el ente castrense.
En las líneas de operaciones de estas dos agrupaciones, las bajas ucranianas se situaron en más de 295 y hasta 65 en un día, respectivamente, de acuerdo con el informe diario.
A ellas se suman más de 365 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; más de 210 en la de la agrupación Sur; más de 210 causadas por el grupo Norte, y más de 180 en la línea de operaciones del grupo Oeste. En total, en las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.325 militares.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de producción de drones, almacenes de unidades de combate y componentes para ellos, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron ocho vehículos blindados, un obús Krab polaco y dos estaciones radar AN/TPQ-50 fabricadas en EEUU.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 224.972 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.775 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.340 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.752 vehículos militares especiales.
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