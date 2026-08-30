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Rusia se hace con el control de 2 localidades y derriba 804 drones en un día de combates
Rusia se hace con el control de 2 localidades y derriba 804 drones en un día de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Veliki Prikol y Sadkí, en la región de Sumi, al mismo tiempo que derribaron 804 drones en una jornada... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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La toma de control de las localidades de Veliki Prikol y Sadkí contribuye a la ampliación de la franja de seguridad a lo largo de la frontera con Rusia.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 375 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 240 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.Fuerzas rusas asestaron golpes contra un lugar de preparación y lanzamiento de misiles Flamingo, instalaciones de la infraestructura energética y de combustible de Ucrania, un taller de fabricación de municiones, unos de montaje y almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra centros logísticos utilizados por las tropas de Kiev y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas, destacan desde el ministerio. La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 804 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia se hace con el control de 2 localidades y derriba 804 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Veliki Prikol y Sadkí, en la región de Sumi, al mismo tiempo que derribaron 804 drones en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.425 militares en todos los frentes.
La toma de control de las localidades de Veliki Prikol y Sadkí contribuye a la ampliación de la franja de seguridad a lo largo de la frontera con Rusia.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 375 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 240 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
Fuerzas rusas asestaron golpes contra un lugar de preparación y lanzamiento de misiles Flamingo, instalaciones de la infraestructura energética y de combustible de Ucrania, un taller de fabricación de municiones, unos de montaje y almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra centros logísticos utilizados por las tropas de Kiev y puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas, destacan desde el ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, 5 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 804 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 223.156 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.755 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.316 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.576 vehículos militares especiales.
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