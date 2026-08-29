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Rusia toma el control de 3 localidades y derriba 715 drones en un día de combates

Rusia toma el control de 3 localidades y derriba 715 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Jrapóvschina, en la región de Sumi, Rubézhnoye y Novoandréyevka, en la república popular de Donetsk... 29.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-29T12:59+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 8 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 715 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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