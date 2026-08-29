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Rusia toma el control de 3 localidades y derriba 715 drones en un día de combates
Rusia toma el control de 3 localidades y derriba 715 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Jrapóvschina, en la región de Sumi, Rubézhnoye y Novoandréyevka, en la república popular de Donetsk... 29.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-29T12:59+0000
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 8 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 715 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 3 localidades y derriba 715 drones en un día de combates
Las FFAA rusas tomaron el control de las localidades de Jrapóvschina, en la región de Sumi, Rubézhnoye y Novoandréyevka, en la república popular de Donetsk, además derribaron 715 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió unos 1.425 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 395 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 310 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de combustible de Ucrania, centros logísticos utilizados por las tropas de Kiev, instalaciones de ensamblaje y lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", informan desde el Ministerio.
La defensa antiaérea rusa interceptó 5 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 8 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 715 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 222.352 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.748 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.775 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.304 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.490 vehículos militares especiales.
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