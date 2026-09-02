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Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos y golpean la infraestructura crítica militar ucraniana en un día

Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos y golpean la infraestructura crítica militar ucraniana en un día

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia tomaron control de los asentamientos de Sviatogorsk, en la república popular de Donetsk, y Kazáchia Lopan, en la región de Járkov, en la... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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"Las unidades del grupo de fuerzas Oeste liberaron, tras una operación militar activa, la ciudad de Sviatogorsk, en la república popular de Donetsk. En estos momentos se está llevando a cabo una operación de limpieza para eliminar a los combatientes ucranianos que se ocultan en los sótanos de los edificios", indica el comunicado.A su vez, las unidades del grupo de tropas Norte establecieron el control de la localidad de Kazáchia Lopan, en la región de Járkov, agrega.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra centros de distribución y logística, un aeródromo militar, instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense, cuatro bombas guiadas e interceptó 464 drones. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada ucraniana, detallan desde el ente castrense.Las Fuerzas Armadas de Rusia también neutralizaron unos 19 vehículos blindados.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.330 militares, detallan desde el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 410 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 205 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 140 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 325 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 200 militares.

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