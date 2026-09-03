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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 4 asentamientos en la última jornada de combates

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 4 asentamientos en la última jornada de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Blagodátnoye, Dolzhanka y Vasílevka, en la región de Járkov, al igual que Izhevka, en la república... 03.09.2026, Sputnik Mundo

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A su vez, el grupo de tropas Sur extendió su control al asentamiento de Izhevka en la república popular de Donetsk, agrega.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 385 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 340 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 315 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, más de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 155 zonas.La defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos bombas guiadas e interceptó 998 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas ucranianas.Asimismo, durante la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron 14 vehículos blindados, señalan desde el Ministerio.

https://noticiaslatam.lat/20260903/rusia-y-ucrania-deben-llegar-a-un-acuerdo-entre-si-declara-putin-1174919591.html

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