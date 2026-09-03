Las Fuerzas Armadas de Rusia liberan 4 asentamientos en la última jornada de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación especial militar
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Blagodátnoye, Dolzhanka y Vasílevka, en la región de Járkov, al igual que Izhevka, en la república popular de Donetsk, durante el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.510 militares, precisan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte, como resultado de una acción decidida, tomaron control de las localidades de Blagodátnoye, Dolzhanka y Vasílevka, en la región de Járkov", indica el informe diario.
A su vez, el grupo de tropas Sur extendió su control al asentamiento de Izhevka en la república popular de Donetsk, agrega.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 385 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 340 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 315 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, más de 205 en la del grupo Sur y hasta 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenes de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 155 zonas.
La defensa antiaérea rusa interceptó tres proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos bombas guiadas e interceptó 998 drones. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó seis lanchas no tripuladas ucranianas.
Asimismo, durante la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron 14 vehículos blindados, señalan desde el Ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 226.434 drones, 670 sistemas de misiles antiaéreos, 30.808 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.776 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.361 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 70.935 vehículos militares especiales.
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