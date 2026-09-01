"Más aislada que nunca": el enviado especial de Putin revela por qué Europa quedó al margen del diálogo
© FotoJoe Biden, expresidente de EEUU, está detrás de Emmanuel Macron, presidente de Francia; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Friedrich Merz, canciller de Alemania; y Alexander Stubb, presidente de Finlandia (Imagen generada por IA)
© Foto
Síguenos en
Los "belicistas" europeos han perdido relevancia en medio del diálogo entre Rusia y EEUU, por lo que Europa se encuentra ahora "más aislada que nunca", declaró el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev. En sus palabras, "el diálogo es una condición necesaria para lograr la paz".
"Europa está ahora más aislada que nunca debido a su fanática insistencia en aplicar la política errónea que se llevó a cabo bajo [el expresidente de EEUU, Joe] Biden", escribió Dmítriev en la red social X.
Según el alto funcionario, "mientras continúa el diálogo entre EEUU y Rusia, los belicistas europeos y sus falsas narrativas quedan atrás y resultan irrelevantes".
De esta manera, Dmítriev amplió una publicación anterior en la que señalaba lo que realmente debería preocupar a los europeos, quienes consideran "alarmante el hecho de que continúe el diálogo entre Estados Unidos y Rusia".
El asesor del presidente ruso observó que al ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, no le preocupa que "los migrantes inunden Alemania, los precios de la energía se disparen provocando la desindustrialización, y el país pierda sus ventajas competitivas y se vuelva irrelevante".
"El diálogo es una condición necesaria para lograr la paz", concluyó el alto cargo ruso.
Desde el Ministerio de Finanzas de Rusia informaron un día antes que el ministro Antón Siluánov y su homólogo estadounidense, Scott Bessent, mantuvieron un encuentro en Asheville, Carolina del Norte, en el que abordaron la cooperación ruso-estadounidense en el ámbito financiero y la interacción dentro del G20.
En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.
En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.
Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.