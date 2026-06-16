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Alemania registra la mayor pérdida de empleos industriales en los últimos 6 años
Alemania registra la mayor pérdida de empleos industriales en los últimos 6 años
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Solo en abril de 2026, el sector metalúrgico y electrotécnico de Alemania perdió más de 15.000 puestos de trabajo, informó la asociación sectorial... 16.06.2026, Sputnik Mundo
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En comparación con abril de 2025, el número de empleados en la industria metalúrgica y electrotécnica se redujo en 102.600, y respecto a 2019 se perdieron en total casi 320.000 puestos de trabajo (7,8%) en el sector, con arreglo al nuevo informe de Gesamtmetall.Según el informe, "debido a la situación desfavorable en Alemania", la inversión privada en equipamiento industrial en el país es un 17% inferior al nivel de 2019, y en el sector, un 20%. Esto conlleva el envejecimiento de los equipos y una mayor disminución de la competitividad internacional de las empresas alemanas, lo que a su vez provoca un aumento en el número de despidos, precisa el comunicado.Alemania, considerada antes "la locomotora de la economía europea" gracias a su industria, atraviesa desde hace unos años una grave crisis y una recesión en el sector industrial.Una de las razones de la crisis es que la economía alemana ha perdido el acceso a los suministros económicos y fiables de recursos energéticos rusos, a los que Berlín renunció como parte de las restricciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania.
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Alemania registra la mayor pérdida de empleos industriales en los últimos 6 años
Solo en abril de 2026, el sector metalúrgico y electrotécnico de Alemania perdió más de 15.000 puestos de trabajo, informó la asociación sectorial Gesamtmetall. Se trata de la caída más pronunciada desde julio de 2020, precisa el informe.
En comparación con abril de 2025, el número de empleados en la industria metalúrgica y electrotécnica se redujo en 102.600, y respecto a 2019 se perdieron en total casi 320.000 puestos de trabajo (7,8%) en el sector, con arreglo al nuevo informe de Gesamtmetall.
"En cambio, la caída de la producción fue del 15%, es decir, el doble", alarma el reporte.
Según el informe, "debido a la situación desfavorable en Alemania", la inversión privada en equipamiento industrial en el país es un 17% inferior al nivel de 2019, y en el sector, un 20%. Esto conlleva el envejecimiento de los equipos y una mayor disminución de la competitividad internacional de las empresas alemanas, lo que a su vez provoca un aumento en el número de despidos, precisa el comunicado.
"El tiempo se le está acabando [a Alemania]. Si no mejoran las condiciones, otros 300.000 puestos de trabajo estarán en peligro solo en las industrias metalúrgica y electrotécnica", resumió el director ejecutivo de Gesamtmetall, Oliver Zander.
Alemania, considerada antes "la locomotora de la economía europea" gracias a su industria, atraviesa desde hace unos años una grave crisis y una recesión en el sector industrial.
Una de las razones de la crisis
es que la economía alemana ha perdido el acceso a los suministros económicos y fiables de recursos energéticos rusos, a los que Berlín renunció como parte de las restricciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania.
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