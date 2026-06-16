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Alemania registra la mayor pérdida de empleos industriales en los últimos 6 años

Alemania registra la mayor pérdida de empleos industriales en los últimos 6 años

Sputnik Mundo

Solo en abril de 2026, el sector metalúrgico y electrotécnico de Alemania perdió más de 15.000 puestos de trabajo, informó la asociación sectorial... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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En comparación con abril de 2025, el número de empleados en la industria metalúrgica y electrotécnica se redujo en 102.600, y respecto a 2019 se perdieron en total casi 320.000 puestos de trabajo (7,8%) en el sector, con arreglo al nuevo informe de Gesamtmetall.Según el informe, "debido a la situación desfavorable en Alemania", la inversión privada en equipamiento industrial en el país es un 17% inferior al nivel de 2019, y en el sector, un 20%. Esto conlleva el envejecimiento de los equipos y una mayor disminución de la competitividad internacional de las empresas alemanas, lo que a su vez provoca un aumento en el número de despidos, precisa el comunicado.Alemania, considerada antes "la locomotora de la economía europea" gracias a su industria, atraviesa desde hace unos años una grave crisis y una recesión en el sector industrial.Una de las razones de la crisis es que la economía alemana ha perdido el acceso a los suministros económicos y fiables de recursos energéticos rusos, a los que Berlín renunció como parte de las restricciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania.

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