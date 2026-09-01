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Reunión en el G20 revela la disposición de Washington a retomar el diálogo con Moscú, según medios
Reunión en el G20 revela la disposición de Washington a retomar el diálogo con Moscú, según medios
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La reunión entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, apunta a la voluntad de Washington de... 01.09.2026, Sputnik Mundo
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Los medios recuerdan que Siluánov participó por primera vez en mucho tiempo en una reunión de los titulares de Finanzas del Grupo de los Veinte (G20), celebrada en paralelo a la cual tuvo lugar su encuentro con Bessent.Anteriormente, Erin Brown, subsecretaria del Tesoro para Asuntos Internacionales, explicó que la delegación rusa fue invitada porque Rusia es miembro del G20.Al preguntársele sobre las informaciones que indicaban que los europeos estaban preocupados por la visita de la delegación rusa, Brown señaló que "tuvimos un diálogo constructivo en la sesión plenaria".La reunión de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 se celebra el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la ciudad estadounidense de Asheville. Es el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política del mundo.
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Reunión en el G20 revela la disposición de Washington a retomar el diálogo con Moscú, según medios

11:13 GMT 01.09.2026
© REUTERS Sam WolfeEl ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, y representantes del Banco Central de Rusia asisten a una sesión plenaria durante el foro del G20
El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, y representantes del Banco Central de Rusia asisten a una sesión plenaria durante el foro del G20 - Sputnik Mundo, 1920, 01.09.2026
© REUTERS Sam Wolfe
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La reunión entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, apunta a la voluntad de Washington de reanudar los contactos diplomáticos de alto nivel con Moscú, pese a la política de aislamiento hacia Rusia promovida por sus aliados europeos, señalan medios occidentales.
Los medios recuerdan que Siluánov participó por primera vez en mucho tiempo en una reunión de los titulares de Finanzas del Grupo de los Veinte (G20), celebrada en paralelo a la cual tuvo lugar su encuentro con Bessent.
Anteriormente, Erin Brown, subsecretaria del Tesoro para Asuntos Internacionales, explicó que la delegación rusa fue invitada porque Rusia es miembro del G20.
"Es importante mantener el diálogo incluso en tiempos de conflicto", declaró.
Al preguntársele sobre las informaciones que indicaban que los europeos estaban preocupados por la visita de la delegación rusa, Brown señaló que "tuvimos un diálogo constructivo en la sesión plenaria".
La reunión de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 se celebra el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la ciudad estadounidense de Asheville. Es el principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política del mundo.
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