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"El invierno se acerca": la UE sufre una crisis energética por su propia decisión, asegura el enviado del Kremlin
"El invierno se acerca": la UE sufre una crisis energética por su propia decisión, asegura el enviado del Kremlin
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La Unión Europea (UE) enfrenta una crisis energética provocada por ella misma debido al abandono de recursos energéticos rusos, declaró el enviado especial del... 09.08.2026, Sputnik Mundo
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En enero pasado, el Consejo de la Unión Europea aprobó de forma definitiva la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) de Rusia a partir del 1 de enero de 2027, y de gas enviado por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027.Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte, más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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"El invierno se acerca": la UE sufre una crisis energética por su propia decisión, asegura el enviado del Kremlin

11:43 GMT 09.08.2026
© AP Photo / Emilio MorenattiOperarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España, 29 de marzo de 2022
Operarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España, 29 de marzo de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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La Unión Europea (UE) enfrenta una crisis energética provocada por ella misma debido al abandono de recursos energéticos rusos, declaró el enviado especial del presidente ruso para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev.

"El invierno [boreal] se acerca en medio del desacoplamiento del gas ruso: Alemania ha llenado sus depósitos de gas solo al 47,6%, cuando lo normal es el 75%, y los Países Bajos, solo al 38,5%, frente al 77%. La UE se enfrenta a una crisis energética provocada por ella misma", publicó Dmítriev en la red social X.

En enero pasado, el Consejo de la Unión Europea aprobó de forma definitiva la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) de Rusia a partir del 1 de enero de 2027, y de gas enviado por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027.
Rusia ha afirmado en más de una ocasión que Occidente cometió un grave error al negarse a adquirir sus hidrocarburos, por lo que caerá en una dependencia aún más fuerte, más costosa y se verá obligado a comprar el mismo petróleo y gas rusos, pero a mediadores y a precios más altos.
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.

El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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