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'Et tu, Germania?' Cómo Berlín abraza licencias rusas mientras declara guerra energética a Moscú
'Et tu, Germania?' Cómo Berlín abraza licencias rusas mientras declara guerra energética a Moscú
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Mientras el Berlín oficial critica escénicamente a Moscú, en el estado de Baja Sajonia se prepara el inicio de la producción de combustible nuclear de diseño... 23.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-23T08:18+0000
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Bajo el ruido de las fanfarrias de sanciones, Alemania se dispone tranquilamente a fabricar combustible según licencias rusas y utilizando tecnologías rusas. De acuerdo con los medios alemanes, citando al Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, ANF obtuvo permiso para expandir su instalación en la ciudad de Lingen.La producción se realizará conforme a las licencias y tecnologías de la compañía rusa TVEL, que forma parte de la estructura de Rosatom. Los ensamblajes hexagonales están orientados principalmente a las centrales nucleares de Europa Central y del Este, donde predominan los reactores nucleares de agua presurizada VVER (Reactor Energético de Agua-Agua, por sus siglas en ruso) de origen soviético.Antes, estos componentes eran suministrados prácticamente en exclusiva por Rusia. Ahora, Alemania aspira a integrarse en una cadena de suministro alternativa, aunque manteniendo el saber hacer ruso.Inicialmente, el proyecto contemplaba la creación de una empresa conjunta en Alemania. Sin embargo, tras el inicio de la operación militar especial, fue trasladado a Francia. Actualmente, la producción regresará a la ciudad alemana de Lingen. La compañía francesa Framatome y la rusa TVEL ya cuentan con experiencia de cooperación a través de una empresa conjunta en Francia, que sirvió de base para esta iniciativa.Numerosos expertos y políticos cuestionan que el proyecto permita reducir la dependencia europea de Rusia. Los críticos sostienen que el uso de licencias, equipos y componentes rusos mantiene el vínculo tecnológico con Rosatom. Por su parte, ANF y Framatome presentan la ampliación de la planta como una contribución a la seguridad energética de los países de Europa del Este.El Gobierno federal alemán y las autoridades del estado federado de Baja Sajonia justifican la autorización al asegurar que los riesgos han sido minimizados mediante estrictas condiciones, que incluyen inspecciones y otras medidas similares. El Ministerio subraya que la decisión fue adoptada estrictamente en el marco de la legislación nuclear y que las cuestiones políticas deben resolverse mediante las sanciones de la UE.La decisión provocó una ola de críticas por parte de distintas fuerzas políticas. Los Verdes, La Izquierda, activistas antinucleares e incluso el bloque CDU/CSU condenaron el proyecto. El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, lo calificó "de amenaza para la seguridad". Por su parte, diputados de Los Verdes y de La Izquierda exigen la suspensión inmediata del proyecto, mientras organizaciones ecologistas preparan demandas judiciales tras el anuncio público de la autorización.Según los informes, el equipamiento ruso ya fue entregado e instalado en un taller junto a la planta, y el personal completó la formación correspondiente. Mientras el uranio y el sector nuclear ruso siguen estando en gran medida fuera del régimen de sanciones de la UE, Alemania continúa abogando por ampliar esas restricciones a nivel comunitario.
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'Et tu, Germania?' Cómo Berlín abraza licencias rusas mientras declara guerra energética a Moscú
08:18 GMT 23.07.2026 (actualizado: 08:20 GMT 23.07.2026)
Mientras el Berlín oficial critica escénicamente a Moscú, en el estado de Baja Sajonia se prepara el inicio de la producción de combustible nuclear de diseño ruso, informan los medios alemanes. La empresa ANF ha recibido la autorización para ampliar su planta en Lingen destinada a fabricar elementos combustibles de tipo ruso para reactores VVER.
Bajo el ruido de las fanfarrias de sanciones, Alemania se dispone tranquilamente a fabricar combustible según licencias rusas y utilizando tecnologías rusas. De acuerdo con los medios alemanes, citando al Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, ANF obtuvo permiso para expandir su instalación en la ciudad de Lingen.
La producción se realizará conforme a las licencias y tecnologías de la compañía rusa TVEL, que forma parte de la estructura de Rosatom. Los ensamblajes hexagonales están orientados principalmente a las centrales nucleares de Europa Central y del Este, donde predominan los reactores nucleares de agua presurizada VVER (Reactor Energético de Agua-Agua, por sus siglas en ruso) de origen soviético.
Antes, estos componentes eran suministrados prácticamente en exclusiva por Rusia. Ahora, Alemania aspira a integrarse en una cadena de suministro alternativa, aunque manteniendo el saber hacer ruso.
Inicialmente, el proyecto contemplaba la creación de una empresa conjunta en Alemania. Sin embargo, tras el inicio de la operación militar especial
, fue trasladado a Francia. Actualmente, la producción regresará a la ciudad alemana de Lingen
. La compañía francesa Framatome y la rusa TVEL
ya cuentan con experiencia de cooperación a través de una empresa conjunta en Francia, que sirvió de base para esta iniciativa.
Numerosos expertos y políticos cuestionan que el proyecto permita reducir la dependencia europea de Rusia. Los críticos sostienen que el uso de licencias, equipos y componentes rusos mantiene el vínculo tecnológico con Rosatom. Por su parte, ANF y Framatome presentan la ampliación de la planta como una contribución a la seguridad energética de los países de Europa del Este.
El Gobierno federal alemán y las autoridades del estado federado de Baja Sajonia justifican la autorización al asegurar que los riesgos han sido minimizados mediante estrictas condiciones, que incluyen inspecciones y otras medidas similares.
El Ministerio subraya que la decisión fue adoptada estrictamente en el marco de la legislación nuclear y que las cuestiones políticas deben resolverse mediante las sanciones de la UE.
La decisión provocó una ola de críticas por parte de distintas fuerzas políticas. Los Verdes, La Izquierda, activistas antinucleares e incluso el bloque CDU/CSU condenaron el proyecto. El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, lo calificó "de amenaza para la seguridad". Por su parte, diputados de Los Verdes y de La Izquierda exigen la suspensión inmediata del proyecto, mientras organizaciones ecologistas preparan demandas judiciales tras el anuncio público de la autorización.
Según los informes, el equipamiento ruso ya fue entregado e instalado en un taller junto a la planta, y el personal completó la formación correspondiente. Mientras el uranio y el sector nuclear ruso siguen estando en gran medida fuera del régimen de sanciones de la UE, Alemania continúa abogando por ampliar esas restricciones a nivel comunitario.