Alemania "se arriesga al caos" tras endurecimiento de las reglas fronterizas

Alemania "se arriesga al caos" tras endurecimiento de las reglas fronterizas

Tras los dos atentados terroristas del mes pasado, Berlín argumenta que las medidas temporales están justificadas para combatir la delincuencia... 10.09.2024, Sputnik Mundo

El 10 de septiembre, el Ministerio Federal del Interior anunció que notificó a la Comisión Europea (CE) la organización de controles fronterizos interiores temporales en sus fronteras terrestres durante los próximos seis meses.El Ministerio detalló que estos controles fronterizos interiores temporales serán posibles en todas las fronteras terrestres alemanas a partir del 16 de septiembre de 2024 y que estas medidas incluyen la posibilidad de devolución de conformidad con la legislación europea y nacional, estará en vigor en todas las fronteras terrestres alemanas.El diario Times publica que con estos controles fronterizos, Alemania se arriesga al caos fronterizo y al enfrentamiento con sus vecinos de la Unión Europea (UE).De hecho ya hubo una primera reacción, pues Gerhard Karner, ministro austriaco del Interior, advirtió de que, sin negociaciones y un acuerdo con los vecinos sobre los procedimientos formales, no se aceptarían devoluciones de inmigrantes ilegales ni “rechazos”."Ahí no hay margen de maniobra", declaró Karner a un diario alemán. "Es la ley. He ordenado al jefe de la policía federal que no permita ninguna devolución". Por tanto, Austria no aceptará a ninguna persona rechazada de Alemania", agregó.Sin embargo, las autoridades alemanas justificaron esta medida asegurando que se enmarcan en las normas que permiten controles fronterizos temporales dentro de la zona Schengen de la UE y que lo hacen para proteger a su población.Las medidas fronterizas se presentan tras un ataque terrorista con cuchillo en Solingen en agosto, en el que murieron tres personas, perpetrado por un solicitante de asilo que debería haber sido deportado. Y dude que la semana pasada, la policía de Múnich abatió a un hombre armado que había viajado desde Austria para atacar el consulado israelí.

