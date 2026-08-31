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"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU
"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU
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El mandatario de Irán, Masud Pezeshkián, expresó que su país responderá a cualquier acto de agresión. Sus palabras llegaron después de que Estados Unidos... 31.08.2026, Sputnik Mundo
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Las tropas de Estados Unidos atacaron la isla iraní de Larek la noche del 30 al 31 de agosto. En represalia, Irán golpeó con drones las bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, en particular la base Al Minhad ubicada en Emiratos Árabes Unidos.Pezeshkián subrayó que la inestabilidad de la situación en Oriente Medio es un desafío para todos los países. En este contexto, propuso unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y el progreso de toda la región.Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, calificaron el ataque estadounidense como un "error fatal"."Este paso fue un error estratégico y fatal [de los estadounidenses]", indicó el portavoz del CGRI, Hosein Mohebí.En sus palabras, el error estadounidense cambiará el equilibrio y no será a favor de Washington, así como tendrá un alto costo para la Casa Blanca.El 25 de agosto, Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán. También unos días antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico" las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad".El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua.
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"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU

09:57 GMT 31.08.2026
© REUTERS Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)Masud Pezeshkián, presidente iraní, asiste a una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 8 de agosto de 2026
Masud Pezeshkián, presidente iraní, asiste a una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el 8 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
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El mandatario de Irán, Masud Pezeshkián, expresó que su país responderá a cualquier acto de agresión. Sus palabras llegaron después de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Larek, situada en el estrecho de Ormuz.

"No buscamos guerra y fue un mensaje bastante claro que transmitimos al mundo entero, pero frente a cualquier agresión [contra Irán], nunca nos quedaremos mirando tranquilamente, daremos una respuesta contundente a los agresores", señaló Masud Pezeshkián, en declaraciones previas a la cumbre en Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Las tropas de Estados Unidos atacaron la isla iraní de Larek la noche del 30 al 31 de agosto. En represalia, Irán golpeó con drones las bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, en particular la base Al Minhad ubicada en Emiratos Árabes Unidos.
Pezeshkián subrayó que la inestabilidad de la situación en Oriente Medio es un desafío para todos los países. En este contexto, propuso unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y el progreso de toda la región.
Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, calificaron el ataque estadounidense como un "error fatal".
"Este paso fue un error estratégico y fatal [de los estadounidenses]", indicó el portavoz del CGRI, Hosein Mohebí.
El USS Abraham Lincoln - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
Internacional
Las tensiones en Oriente Medio ponen a prueba el presupuesto de la Armada de EEUU, según medios
28 de agosto, 17:26 GMT
En sus palabras, el error estadounidense cambiará el equilibrio y no será a favor de Washington, así como tendrá un alto costo para la Casa Blanca.
El 25 de agosto, Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán. También unos días antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico" las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad".
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua.
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