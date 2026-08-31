https://noticiaslatam.lat/20260831/nunca-nos-quedaremos-mirando-tranquilamente-iran-advierte-que-respondera-a-cualquier-agresion-1174872096.html
"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU
"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU
Sputnik Mundo
El mandatario de Irán, Masud Pezeshkián, expresó que su país responderá a cualquier acto de agresión. Sus palabras llegaron después de que Estados Unidos... 31.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-31T09:57+0000
2026-08-31T09:57+0000
2026-08-31T09:57+0000
internacional
masud pezeshkián
irán
eeuu
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174871919_0:103:2550:1538_1920x0_80_0_0_43db7867d7288309f2ffb804953d936b.jpg
Las tropas de Estados Unidos atacaron la isla iraní de Larek la noche del 30 al 31 de agosto. En represalia, Irán golpeó con drones las bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, en particular la base Al Minhad ubicada en Emiratos Árabes Unidos.Pezeshkián subrayó que la inestabilidad de la situación en Oriente Medio es un desafío para todos los países. En este contexto, propuso unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y el progreso de toda la región.Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, calificaron el ataque estadounidense como un "error fatal"."Este paso fue un error estratégico y fatal [de los estadounidenses]", indicó el portavoz del CGRI, Hosein Mohebí.En sus palabras, el error estadounidense cambiará el equilibrio y no será a favor de Washington, así como tendrá un alto costo para la Casa Blanca.El 25 de agosto, Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán. También unos días antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico" las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad".El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua.
https://noticiaslatam.lat/20260828/las-tensiones-en-oriente-medio-ponen-a-prueba-el-presupuesto-de-la-armada-de-eeuu-segun-medios-1174841014.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1f/1174871919_478:82:2550:1636_1920x0_80_0_0_e91848df2b6b5f337058816106c2342c.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
masud pezeshkián, irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
masud pezeshkián, irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
"Nunca nos quedaremos mirando tranquilamente": Irán advierte que responderá a cualquier agresión armada de EEUU
El mandatario de Irán, Masud Pezeshkián, expresó que su país responderá a cualquier acto de agresión. Sus palabras llegaron después de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Larek, situada en el estrecho de Ormuz.
"No buscamos guerra y fue un mensaje bastante claro que transmitimos al mundo entero, pero frente a cualquier agresión [contra Irán], nunca nos quedaremos mirando tranquilamente, daremos una respuesta contundente a los agresores", señaló Masud Pezeshkián, en declaraciones previas a la cumbre en Kirguistán de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
Las tropas de Estados Unidos atacaron la isla iraní de Larek
la noche del 30 al 31 de agosto. En represalia, Irán golpeó con drones las bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio, en particular la base Al Minhad ubicada en Emiratos Árabes Unidos.
Pezeshkián subrayó que la inestabilidad de la situación en Oriente Medio es un desafío para todos los países. En este contexto, propuso unificar esfuerzos para garantizar la seguridad y el progreso de toda la región.
Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán, calificaron el ataque estadounidense como un "error fatal".
"Este paso fue un error estratégico y fatal [de los estadounidenses]", indicó el portavoz del CGRI, Hosein Mohebí.
En sus palabras, el error estadounidense cambiará el equilibrio y no será a favor de Washington, así como tendrá un alto costo para la Casa Blanca.
El 25 de agosto, Washington puso en marcha una operación
denominada Paria Económico
dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán. También unos días antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán
, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "terrorismo económico"
las sanciones anunciadas por EEUU y las consideró un "crimen contra la humanidad"
.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento
para tratar de poner fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses han atacado suelo iraní desde el 8 de julio
, en respuesta a supuestas acciones de ese Estado contra buques mercantes que cruzaban el estrecho de Ormuz. Teherán ha dicho en todo momento que no fue el país persa quien violó la tregua.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.