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Reportan ataque contra isla al sur de Irán; la Guardia Revolucionaria dice que responderá al "acto terrorista"
Reportan ataque contra isla al sur de Irán; la Guardia Revolucionaria dice que responderá al "acto terrorista"
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Al menos dos personas habrían fallecido y otras dos resultaron heridas en un ataque con drones de Estados Unidos contra la isla iraní de Larek (sur), ubicada... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el "acto terrorista" contra la isla de Larak conllevará un castigo para el agresor, según informó la agencia Fars citando a la oficina de relaciones públicas del ente."El enemigo estadounidense, impulsado por la desesperación, buscó revivir su siniestro papel y justificar su postura general mediante un acto de agresión contra la isla de Larak, lo que resultó en la muerte y lesiones de varios de nuestros combatientes y compatriotas", se añade.En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".
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Reportan ataque contra isla al sur de Irán; la Guardia Revolucionaria dice que responderá al "acto terrorista"

22:58 GMT 30.08.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOMUn F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU (imagen referencial)
Un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOM
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Al menos dos personas habrían fallecido y otras dos resultaron heridas en un ataque con drones de Estados Unidos contra la isla iraní de Larek (sur), ubicada en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Tasnim.
En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el "acto terrorista" contra la isla de Larak conllevará un castigo para el agresor, según informó la agencia Fars citando a la oficina de relaciones públicas del ente.
"El enemigo estadounidense, impulsado por la desesperación, buscó revivir su siniestro papel y justificar su postura general mediante un acto de agresión contra la isla de Larak, lo que resultó en la muerte y lesiones de varios de nuestros combatientes y compatriotas", se añade.
Una mujer iraní sostiene la bandera de su país en una manifestación contra EEUU e Israel en el centro de Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
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El líder supremo de Irán llama a la unidad del mundo islámico contra EEUU e Israel
12:33 GMT
En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.
Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.
La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".
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