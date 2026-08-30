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Reportan ataque contra isla al sur de Irán; la Guardia Revolucionaria dice que responderá al "acto terrorista"

Reportan ataque contra isla al sur de Irán; la Guardia Revolucionaria dice que responderá al "acto terrorista"

Sputnik Mundo

Al menos dos personas habrían fallecido y otras dos resultaron heridas en un ataque con drones de Estados Unidos contra la isla iraní de Larek (sur), ubicada... 30.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-30T22:58+0000

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En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el "acto terrorista" contra la isla de Larak conllevará un castigo para el agresor, según informó la agencia Fars citando a la oficina de relaciones públicas del ente."El enemigo estadounidense, impulsado por la desesperación, buscó revivir su siniestro papel y justificar su postura general mediante un acto de agresión contra la isla de Larak, lo que resultó en la muerte y lesiones de varios de nuestros combatientes y compatriotas", se añade.En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".

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