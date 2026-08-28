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Las tensiones en Oriente Medio ponen a prueba el presupuesto de la Armada de EEUU, según medios
Las tensiones en Oriente Medio ponen a prueba el presupuesto de la Armada de EEUU, según medios
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Las operaciones militares de EEUU y el mantenimiento del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz provocaron la reducción de las reservas de munición y... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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Una nota interna del Pentágono advierte sobre la falta de fondos para pagar los sueldos de los militares, reportan medios occidentales. La situación obliga al departamento a cubrir el déficit con partidas presupuestarias no utilizadas y a posponer las reparaciones no urgentes de unas infraestructuras costeras, señalan medios.El presupuesto de la Armada estadounidense para 2026, de unos 300.000 millones de dólares, no contemplaba los gastos de la operación contra Irán, agregan.Anteriormente, la Administración Trump solicitó al Congreso unos 67.000 millones de dólares adicionales para cubrir en gran medida los costos del conflicto con Irán, como parte de un paquete de emergencia de 87.600 millones en fondos suplementarios para el Pentágono. Por separado, la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto de defensa de 1,15 billones y una iniciativa con otros 73.000 millones para la guerra en Oriente Medio, pero su aprobación definitiva sigue siendo en entredicho, resumen medios.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo. El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.Previamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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Las tensiones en Oriente Medio ponen a prueba el presupuesto de la Armada de EEUU, según medios

17:26 GMT 28.08.2026
© REUTERS US NavyEl USS Abraham Lincoln
El USS Abraham Lincoln - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
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Las operaciones militares de EEUU y el mantenimiento del bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz provocaron la reducción de las reservas de munición y llevaron a la Armada estadounidense al borde del agotamiento de sus recursos, escribe la prensa.
Una nota interna del Pentágono advierte sobre la falta de fondos para pagar los sueldos de los militares, reportan medios occidentales. La situación obliga al departamento a cubrir el déficit con partidas presupuestarias no utilizadas y a posponer las reparaciones no urgentes de unas infraestructuras costeras, señalan medios.
El presupuesto de la Armada estadounidense para 2026, de unos 300.000 millones de dólares, no contemplaba los gastos de la operación contra Irán, agregan.
Anteriormente, la Administración Trump solicitó al Congreso unos 67.000 millones de dólares adicionales para cubrir en gran medida los costos del conflicto con Irán, como parte de un paquete de emergencia de 87.600 millones en fondos suplementarios para el Pentágono.

Por separado, la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto de defensa de 1,15 billones y una iniciativa con otros 73.000 millones para la guerra en Oriente Medio, pero su aprobación definitiva sigue siendo en entredicho, resumen medios.
Benjamín Netanyahu - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
Internacional
Netanyahu afirma que alcanzar un "buen" acuerdo con las autoridades iraníes es imposible
26 de agosto, 18:35 GMT
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.
Previamente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington puso en marcha una operación denominada Paria Económico, dirigida contra Irán y quienes apoyan a Teherán, que incluye sanciones contra más de 60 entidades, personas y buques vinculados al país.
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