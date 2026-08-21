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Rusia libera 11 localidades y derriba 8.477 drones en una semana de combates
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Las FFAA rusas liberaron 11 localidades y derribaron 8.477 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa... 21.08.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Kudíevka, en la región de Járkov, Pershomárievka, Orejovatka, Nikolaipolie, Andréyevskaya Obschina, Krasnopodolie, Vodiánskoye, Matiáshevo, en la república popular de Donetsk, así como Ribálskoye, Novosolóshino y Zeliónoye, en la región de Zaporozhie.Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar de Ucrania, centros logísticos, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de fabricación de sistemas robóticos terrestres, aeronaves no tripuladas, lanchas no tripuladas y sus componentes, así como lugares de preparación y lanzamiento de misiles Flamingo, depósitos de municiones, combustible y recursos materiales, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos destinadas a la descarga y almacenamiento de suministros de uso militar, así como de combustibles y lubricantes para las necesidades de las FFAA de Ucrania.A lo largo de la semana fueron alcanzadas 2 lanchas patrulleras de la Armada de Ucrania, 12 navíos que operaban en interés de Kiev, entre ellos 2 petroleros y 10 buques de carga seca.La defensa antiaérea rusa interceptó 70 bombas aéreas guiadas, 17 proyectiles del sistema Himars estadounidense y del sistema Vampire checo, 26 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 8.477 drones.Las FFAA rusas derribaron un caza MiG-29 ucraniano.Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 2 lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
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Rusia libera 11 localidades y derriba 8.477 drones en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron 11 localidades y derribaron 8.477 drones en la última semana de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.850 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control
las localidades de
Kudíevka, en la región de Járkov, Pershomárievka, Orejovatka
, Nikolaipolie
, Andréyevskaya Obschina
, Krasnopodolie, Vodiánskoye
, Matiáshevo, en la república popular de Donetsk, así como Ribálskoye
, Novosolóshino
y Zeliónoye, en la región de Zaporozhie.
"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 9 combinados contra Ucrania", reportan desde el ente castrense.
Las FFAA rusas alcanzaron empresas de la industria militar de Ucrania, centros logísticos, infraestructuras de combustible, energía y transporte utilizadas por las tropas de Kiev, talleres de fabricación de sistemas robóticos terrestres, aeronaves no tripuladas, lanchas no tripuladas y sus componentes, así como lugares de preparación y lanzamiento de misiles Flamingo, depósitos de municiones, combustible y recursos materiales, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos destinadas a la descarga y almacenamiento de suministros de uso militar, así como de combustibles y lubricantes para las necesidades de las FFAA de Ucrania.
A lo largo de la semana fueron alcanzadas 2 lanchas patrulleras de la Armada de Ucrania, 12 navíos que operaban en interés de Kiev, entre ellos 2 petroleros y 10 buques de carga seca.
La defensa antiaérea rusa interceptó 70 bombas aéreas guiadas, 17 proyectiles del sistema Himars estadounidense y del sistema Vampire checo, 26 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 8.477 drones.
Las FFAA rusas derribaron un caza MiG-29 ucraniano.
Las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron 2 lanchas no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 215.648 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.672 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.774 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.224 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.823 vehículos militares especiales.
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