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Rusia libera 2 localidades y derriba 1.504 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas liberaron las localidades de Nikolaipolie y Matiáshevo, en la república popular de Donetsk, al mismo tiempo que derribaron 1.504 drones en una... 20.08.2026, Sputnik Mundo
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La liberación de estas dos localidades permite a las tropas rusas continuar con una ofensiva decidida en la república popular de Donetsk.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 370 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 250 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 1.504 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 2 localidades y derriba 1.504 drones en un día de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Nikolaipolie y Matiáshevo, en la república popular de Donetsk, al mismo tiempo que derribaron 1.504 drones en una jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.390 militares en todos los frentes.
La liberación de estas dos localidades permite a las tropas rusas continuar con una ofensiva decidida en la república popular de Donetsk.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 370 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 250 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 320 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 1.504 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 214.914 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.660 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.774 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.211 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.742 vehículos militares especiales.
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