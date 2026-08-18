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Las FFAA rusas derriban un caza ucraniano y un número récord de drones en el último día
Las FFAA rusas derriban un caza ucraniano y un número récord de drones en el último día
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En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron un caza MiG-29 y 1.671 drones ucranianos, reportan desde el Ministerio de Defensa... 18.08.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, el grupo de fuerzas ruso Centro logró tomar control del asentamiento de Krasnopodólie, también situado en la república popular de Donetsk, indican."El pueblo se encuentra a tan solo tres kilómetros de la localidad de Dobropolie, y su liberación abre a las unidades de la agrupación [Centro] un acceso directo a un importante bastión defensivo de las FFAA de Ucrania. La pérdida de esta localidad priva al adversario de la posibilidad de mantener la defensa en los accesos meridionales a Dobropolie, lo que complica considerablemente su situación en esta dirección", se explica en el comunicado.La defensa antiaérea rusa, por su parte, también interceptó dos proyectiles del sistema Himars y 10 bombas guiadas.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.Según el ente castrense, las fuerzas de Rusia alcanzaron 18 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas Spartan británico, un M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que dos Senator canadienses. Además, fueron destruidas dos lanchas no tripuladas ucranianas.Kiev perdió unos 1.445 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 355 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 200 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 260 en la del grupo Sur y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
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Las FFAA rusas derriban un caza ucraniano y un número récord de drones en el último día
11:47 GMT 18.08.2026 (actualizado: 11:50 GMT 18.08.2026)
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia derribaron un caza MiG-29 y 1.671 drones ucranianos, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, el Ejército ruso liberó dos asentamientos en la república popular de Donetsk, agregan desde el organismo.
"Las unidades del grupo de fuerzas Sur, como resultado de una acción decidida, liberaron la localidad de Orejovatka", señala el informe diario.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Centro logró tomar control del asentamiento de Krasnopodólie, también situado en la república popular de Donetsk, indican.
"El pueblo se encuentra a tan solo tres kilómetros de la localidad de Dobropolie, y su liberación abre a las unidades de la agrupación [Centro] un acceso directo a un importante bastión defensivo de las FFAA de Ucrania. La pérdida de esta localidad priva al adversario de la posibilidad de mantener la defensa en los accesos meridionales a Dobropolie, lo que complica considerablemente su situación en esta dirección", se explica en el comunicado.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, también interceptó dos proyectiles del sistema Himars y 10 bombas guiadas.
En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Según el ente castrense, las fuerzas de Rusia alcanzaron 18 vehículos blindados, incluidos uno de transporte de tropas Spartan británico, un M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que dos Senator canadienses. Además, fueron destruidas dos lanchas no tripuladas ucranianas.
Kiev perdió unos 1.445 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 365 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 355 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 200 en la de la agrupación Norte, más de 220 en la del grupo Oeste, hasta 260 en la del grupo Sur y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 212.445 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.624 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.774 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.186 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.581 vehículos militares especiales.
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