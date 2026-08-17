Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260817/las-tropas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-destruyen-2-sistemas-grad-ucranianos-en-un-dia-1174701100.html
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día
Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk, y Novosolóshino, en la región de... 17.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-17T16:23+0000
2026-08-17T16:23+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174700927_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_a9cc0e1001f187e566d8b26fee1ebac8.jpg
A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en la profundidad de la defensa del enemigo" y tomó el control de la localidad de Novosolóshino, situada en la región de Zaporozhie, indican desde el organismo.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron siete vehículos blindados, incluido un VAB de fabricación francesa, además de un obús Krab polaco y un M777 estadounidense.Las tropas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de complejos robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos del sistema Vampire checo, 12 bombas guiadas y derribó 797 drones.En la última jornada, Kiev perdió unos 1.450 militares, precisan desde el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.
https://noticiaslatam.lat/20260816/signo-de-desesperacion-la-escasez-de-sistemas-patriot-dejaria-a-ucrania-en-un-callejon-sin-salida-1174693282.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174700927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_287d2215e4980e372eb336d0996d99ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día

16:23 GMT 17.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar
Soldado ruso en la zona de la operación militar - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk, y Novosolóshino, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, destruyeron dos vehículos blindados de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos, agregan desde la entidad castrense.
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Centro dieron como resultado la liberación de la localidad de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en la profundidad de la defensa del enemigo" y tomó el control de la localidad de Novosolóshino, situada en la región de Zaporozhie, indican desde el organismo.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron siete vehículos blindados, incluido un VAB de fabricación francesa, además de un obús Krab polaco y un M777 estadounidense.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de complejos robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
Defensa
"Signo de desesperación": la escasez de sistemas Patriot dejaría a Ucrania en un callejón sin salida, según medios
ayer, 15:51 GMT
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos del sistema Vampire checo, 12 bombas guiadas y derribó 797 drones.
En la última jornada, Kiev perdió unos 1.450 militares, precisan desde el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 210.774 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.606 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.774 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.173 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.491 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала