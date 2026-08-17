Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk, y Novosolóshino, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, destruyeron dos vehículos blindados de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos, agregan desde la entidad castrense.
"Las acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Centro dieron como resultado la liberación de la localidad de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en la profundidad de la defensa del enemigo" y tomó el control de la localidad de Novosolóshino, situada en la región de Zaporozhie, indican desde el organismo.
Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron siete vehículos blindados, incluido un VAB de fabricación francesa, además de un obús Krab polaco y un M777 estadounidense.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de complejos robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos del sistema Vampire checo, 12 bombas guiadas y derribó 797 drones.
En la última jornada, Kiev perdió unos 1.450 militares, precisan desde el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 210.774 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.606 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.774 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.173 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.491 vehículos militares especiales.
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