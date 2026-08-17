https://noticiaslatam.lat/20260817/las-tropas-rusas-liberan-2-asentamientos-y-destruyen-2-sistemas-grad-ucranianos-en-un-dia-1174701100.html

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día

Las tropas rusas liberan 2 asentamientos y destruyen 2 sistemas Grad ucranianos en un día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Andréyevskaya Obschina, en la república popular de Donetsk, y Novosolóshino, en la región de... 17.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-17T16:23+0000

2026-08-17T16:23+0000

2026-08-17T16:23+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/11/1174700927_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_a9cc0e1001f187e566d8b26fee1ebac8.jpg

A su vez, el grupo de tropas Este avanzó "en la profundidad de la defensa del enemigo" y tomó el control de la localidad de Novosolóshino, situada en la región de Zaporozhie, indican desde el organismo.Asimismo, las FFAA de Rusia alcanzaron siete vehículos blindados, incluido un VAB de fabricación francesa, además de un obús Krab polaco y un M777 estadounidense.Las tropas rusas también asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de complejos robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó dos proyectiles del sistema Himars estadounidense, dos del sistema Vampire checo, 12 bombas guiadas y derribó 797 drones.En la última jornada, Kiev perdió unos 1.450 militares, precisan desde el Ministerio. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 390 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 205 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 345 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.

https://noticiaslatam.lat/20260816/signo-de-desesperacion-la-escasez-de-sistemas-patriot-dejaria-a-ucrania-en-un-callejon-sin-salida-1174693282.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa