Las tropas rusas liberan una localidad e interceptan 17 misiles Flamingo ucranianos en una jornada
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Ribálskoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 17 misiles de crucero Flamingo ucranianos, cuatro proyectiles del sistema Himars, siete bombas guiadas y derribó 1.328 drones.
"Como resultado de acciones activas, unidades del grupo de fuerzas Este liberaron la localidad de Ribálskoe, en la región de Zaporozhie", indica el comunicado.
Las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de ensamblaje de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
Asimismo, las FFAA rusas alcanzaron 12 vehículos blindados, incluido un M1117 estadounidense, al igual que un obús Paladin y un M777 también fabricados por EEUU, además de un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.375 militares, indican desde el Ministerio de Defensa ruso. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 355 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 315 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 245 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 208.499 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.583 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.771 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.154 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 69.318 vehículos militares especiales.
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