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"EEUU no es suficiente": el golfo Pérsico pierde la confianza en Washington por su gestión del conflicto con Irán, según medios
"EEUU no es suficiente": el golfo Pérsico pierde la confianza en Washington por su gestión del conflicto con Irán, según medios
Sputnik Mundo
Los países del golfo Pérsico están cada vez más descontentos con Washington ante el temor de que la Casa Blanca no sea capaz de resolver el conflicto con Irán... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T14:22+0000
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Según tres funcionarios y un exdiplomático estadounidense, los Gobiernos de Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Bahréin están irritados con la Administración estadounidense. Algunos ya comenzaron a debatir la conveniencia de desplegar importantes instalaciones militares estadounidenses en su territorio. Un funcionario de un Estado del golfo Pérsico declaró a la prensa que el descontento estadounidense alcanzó su punto álgido desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.Los países de la región consideran que fueron "arrastrados innecesariamente" a una guerra que el mandatario de EEUU, Donald Trump, intenta ahora resolver. Según añadió, la política de Washington hacia Teherán suele ser descrita en la zona como "inconsistente" e "impredecible", indicó a los medios el director para Oriente Medio y el Norte de África de Eurasia Group, Firas Maksad.A su vez, un funcionario europeo afirmó a la prensa que el acuerdo de defensa firmado entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán fue una "señal para EEUU". El interlocutor, que mantiene contacto habitual con líderes del golfo, indicó que el pacto demuestra que las tres potencias "están intentando diversificar sus alianzas de seguridad y defensa". En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la participación de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar las condiciones de un nuevo pacto para poner fin al conflicto. El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
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"EEUU no es suficiente": el golfo Pérsico pierde la confianza en Washington por su gestión del conflicto con Irán, según medios
Los países del golfo Pérsico están cada vez más descontentos con Washington ante el temor de que la Casa Blanca no sea capaz de resolver el conflicto con Irán, informan medios citando a funcionarios árabes y occidentales. Agregan que su descontento con EEUU alcanzó su punto máximo.
Según tres funcionarios y un exdiplomático estadounidense, los Gobiernos de Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Bahréin están irritados con la Administración estadounidense. Algunos ya comenzaron a debatir la conveniencia de desplegar importantes instalaciones militares estadounidenses en su territorio.
Un funcionario de un Estado del golfo Pérsico declaró a la prensa que el descontento estadounidense alcanzó su punto álgido
desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
en febrero.
Los países de la región consideran que fueron "arrastrados innecesariamente" a una guerra que el mandatario de EEUU, Donald Trump, intenta ahora resolver. Según añadió, la política de Washington hacia Teherán suele ser descrita en la zona como "inconsistente" e "impredecible", indicó a los medios el director para Oriente Medio y el Norte de África de Eurasia Group, Firas Maksad.
"La decepción surgió desde el principio", señaló Maksad.
A su vez, un funcionario europeo afirmó a la prensa que el acuerdo de defensa firmado entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán
fue una "señal para EEUU
". El interlocutor, que mantiene contacto habitual con líderes del golfo, indicó que el pacto demuestra que las tres potencias "están intentando diversificar sus alianzas de seguridad y defensa
".
"En su opinión, Estados Unidos no es suficiente", añadió.
En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la participación de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar las condiciones de un nuevo pacto para poner fin al conflicto. El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento
. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán
en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando
, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor
. Últimamente, Washington se abstiene de golpear objetivos
en suelo iraní para dar una oportunidad a las negociaciones.
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