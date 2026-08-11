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EEUU suplicó a Irán que aceptara negociar, revela el canciller iraní

EEUU suplicó a Irán que aceptara negociar, revela el canciller iraní

Sputnik Mundo

Ya en el primer mes del conflicto, EEUU pidió a Irán que aceptara negociar una solución pacífica, citó la agencia IRNA las palabras del ministro de Exteriores... 11.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-11T12:53+0000

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Al mismo tiempo, Aragchí aseveró que Irán superó a EEUU tanto en el ámbito militar como en el diplomático y contrarrestó eficazmente a Estados Unidos, que actuó con el apoyo de Israel y muchos otros países. Agregó que el país persa triunfó no solo en la guerra y la diplomacia, sino también en la moral, el honor y la dignidad. "Esto es fruto del sacrificio y la resiliencia de todo nuestro pueblo, incluyendo a nuestro personal médico, cuyo heroísmo quedó patente", subrayó.En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la participación de mediadores de Oriente Medio, están intentando acordar las condiciones de un nuevo acuerdo para poner fin al conflicto. La tensión en la región se intensificó después de que Trump declarara que el acuerdo de alto el fuego firmado con Teherán el 18 de junio ya no estaba en vigor.

https://noticiaslatam.lat/20260810/ofensiva-de-eeuu-contra-iran-mermo-su-capacidad-de-fuego-en-europa-y-asia-segun-medio---1174607109.html

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