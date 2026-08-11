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EEUU suplicó a Irán que aceptara negociar, revela el canciller iraní
EEUU suplicó a Irán que aceptara negociar, revela el canciller iraní
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Ya en el primer mes del conflicto, EEUU pidió a Irán que aceptara negociar una solución pacífica, citó la agencia IRNA las palabras del ministro de Exteriores... 11.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-11T12:53+0000
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Al mismo tiempo, Aragchí aseveró que Irán superó a EEUU tanto en el ámbito militar como en el diplomático y contrarrestó eficazmente a Estados Unidos, que actuó con el apoyo de Israel y muchos otros países. Agregó que el país persa triunfó no solo en la guerra y la diplomacia, sino también en la moral, el honor y la dignidad. "Esto es fruto del sacrificio y la resiliencia de todo nuestro pueblo, incluyendo a nuestro personal médico, cuyo heroísmo quedó patente", subrayó.En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la participación de mediadores de Oriente Medio, están intentando acordar las condiciones de un nuevo acuerdo para poner fin al conflicto. La tensión en la región se intensificó después de que Trump declarara que el acuerdo de alto el fuego firmado con Teherán el 18 de junio ya no estaba en vigor.
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EEUU suplicó a Irán que aceptara negociar, revela el canciller iraní
Ya en el primer mes del conflicto, EEUU pidió a Irán que aceptara negociar una solución pacífica, citó la agencia IRNA las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchí. Esto se produce después de las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que era Teherán el que pidió iniciar consultas.
"El primer día de la guerra, el presidente de EEUU escribió en su tuit solo dos palabras: 'rendición incondicional'. Eso es lo que querían de nosotros: una rendición incondicional. Ese mismo enemigo, unos 20 días después, suplicaba que se entablaran negociaciones", declaró el diplomático.
Al mismo tiempo, Aragchí aseveró que Irán superó a EEUU tanto en el ámbito militar como en el diplomático y contrarrestó eficazmente a Estados Unidos, que actuó con el apoyo de Israel y muchos otros países.
"Nuestras fuerzas armadas demostraron su abnegación y vencieron al Ejército más poderoso del mundo. No es un simple eslogan, sino una realidad que todo el mundo reconoce", añadió.
Agregó que el país persa triunfó no solo en la guerra y la diplomacia, sino también en la moral, el honor y la dignidad.
"Esto es fruto del sacrificio y la resiliencia de todo nuestro pueblo, incluyendo a nuestro personal médico, cuyo heroísmo quedó patente", subrayó.
En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la participación de mediadores de Oriente Medio, están intentando acordar las condiciones de un nuevo acuerdo para poner fin al conflicto.
La tensión en la región se intensificó después de que Trump declarara que el acuerdo de alto el fuego firmado con Teherán el 18 de junio ya no estaba en vigor
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