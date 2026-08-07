Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un acuerdo de defensa
© AP Photo / Saudi Press AgencyEl presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, posan tras la firma de un acuerdo de defensa trilateral en La Meca, Arabia Saudita, el 7 de agosto de 2026
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Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron un memorando sobre defensa colectiva, según una declaración publicada por el Ministerio de Exteriores de Pakistán. El tratado estipula que un ataque contra uno de los países se considerará un ataque contra los tres.
"El acuerdo refleja el compromiso de los tres países de fortalecer aún más su seguridad colectiva, así como de promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá, para un futuro seguro y próspero", declararon los tres países en un comunicado, citado por medios.
El memorando también prevé ampliar la cooperación en materia de defensa, incluido el intercambio de inteligencia y la coordinación en materia de seguridad regional.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el acuerdo contribuirá a reforzar la lucha contra el terrorismo y a promover la estabilidad en Oriente Medio.
"El acuerdo, basado en el principio de disuasión colectiva, contribuirá al desarrollo de la cooperación en materia de seguridad y defensa, la ejecución de proyectos conjuntos en la industria de defensa y la lucha contra el terrorismo", escribió en su cuenta de X.
El mandatario subrayó que el denominado Acuerdo de La Meca no está dirigido contra ningún país y permanece abierto a la adhesión de todos los Estados amigos interesados en la paz, el bienestar y la estabilidad de la región.
Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.
En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.
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