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Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un acuerdo de defensa

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firman un acuerdo de defensa

Sputnik Mundo

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron un memorando sobre defensa colectiva, según una declaración publicada por el Ministerio de Exteriores de Pakistán... 07.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-07T15:44+0000

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El memorando también prevé ampliar la cooperación en materia de defensa, incluido el intercambio de inteligencia y la coordinación en materia de seguridad regional.El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el acuerdo contribuirá a reforzar la lucha contra el terrorismo y a promover la estabilidad en Oriente Medio."El acuerdo, basado en el principio de disuasión colectiva, contribuirá al desarrollo de la cooperación en materia de seguridad y defensa, la ejecución de proyectos conjuntos en la industria de defensa y la lucha contra el terrorismo", escribió en su cuenta de X.El mandatario subrayó que el denominado Acuerdo de La Meca no está dirigido contra ningún país y permanece abierto a la adhesión de todos los Estados amigos interesados en la paz, el bienestar y la estabilidad de la región.Según medios turcos, la incorporación de Turquía al sistema de cooperación estratégica en defensa establecido entre Arabia Saudita y Pakistán en 2025 podría modificar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio.En septiembre de 2025, Riad e Islamabad firmaron un acuerdo de defensa mutua que contempla una respuesta conjunta en caso de agresión contra cualquiera de los dos países.

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