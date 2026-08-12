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Donativo de ambulancias de San Petersburgo es "un acto de reafirmación de que Cuba no está sola"

Donativo de ambulancias de San Petersburgo es "un acto de reafirmación de que Cuba no está sola"

Sputnik Mundo

La ciudad rusa de San Petersburgo donó dichos vehículos destinados al fortalecimiento del Sistema de Urgencias Médicas de Cuba en las provincias de La Habana... 12.08.2026, Sputnik Mundo

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Luego del acto de entrega oficial de las tres ambulancias, acontecido en la capital de la mayor de las Antillas, el vicegobernador de San Petersburgo, Vladimir Omelnítskii, manifestó en declaraciones a Sputnik que este gesto cristaliza una muestra de solidaridad y cariño hacia el pueblo cubano en las difíciles condiciones actuales.El funcionario ruso expresó, asimismo, que conversaron con la parte cubana sobre futuras áreas de cooperación, como el intercambio entre jóvenes de las ciudades de ambos países y las experiencias comunes en el sector de la tecnología de la información.Mencionó su participación en el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, donde "escuchamos las palabras de apoyo de los representantes de los países asistentes, para quienes el líder revolucionario [en referencia a Fidel Castro] es un símbolo del pueblo cubano, pero él también es nuestro líder, porque es un ejemplo de servicio a la patria, patriotismo y amor a su tierra"."Compartimos las valoraciones expresadas en ese evento en referencia al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, una política criminal. Estoy convencido de que, pese a todos los obstáculos y problemas, resistirán, triunfarán y mantendrán su independencia. Nosotros vamos a apoyarlos. San Petersburgo y Rusia siempre hemos estado y estaremos al lado del pueblo cubano", acotó.Donativo para el sistema sanitarioWilliam Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional en el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró a Sputnik que este donativo constituye "una expresión de la solidaridad y la voluntad de desarrollar relaciones amplias entre ambos países".Asimismo, aseguró que resulta una contribución significativa a los esfuerzos impulsados por la nación caribeña en la garantía de la salud para los ciudadanos y las ambulancias "no están destinadas a un hospital en específico, sino que se pondrán en función del sistema sanitario de las provincias beneficiadas".Díaz Menéndez remarcó que existe un vínculo histórico entre la ciudad de San Petersburgo y esos territorios de la isla en diversas esferas y "estamos convencidos de que esta es una muestra de que los nexos de cooperación continuarán ampliándose; representa, además, un acto de reafirmación de que Cuba no está sola".A su juicio, este donativo confirma los lazos de amistad y colaboración, en un contexto de bloqueo reforzado y cerco energético, y "evidentemente es una muestra de ese compromiso con la situación que está viviendo nuestro país y con tratar de mejorar las condiciones actuales por las cuales está pasando nuestro pueblo".Respecto a la participación de Moscú en la transformación del modelo económico y social de la mayor de las Antillas, con la puesta en marcha de 176 medidas, el funcionario opinó que existe una participación activa del empresariado ruso de manera histórica y "nosotros estamos convencidos de que esos nexos continuarán fortaleciéndose".Refuerzo para la atención neonatalDe igual manera, la doctora Yagen Pomares Pérez, directora general de Salud Pública en La Habana, refirió a Sputnik que ese donativo tiene un altísimo impacto, pues mejorará el transporte sanitario, un sector "deprimidísimo en nuestra capital".Indicó que la ambulancia estará destinada al completamiento de la atención neonatal, es decir, "será uno de nuestros móviles destinados a la atención de los niños más pequeñitos, los recién nacidos, que no siempre tenemos la oportunidad de poder prestar de manera inmediata la asistencia con toda la calidad y el equipamiento necesario".De acuerdo con la doctora, este acto evidencia además relaciones de humanidad y hermandad, y señaló que ese vehículo consignado al Programa Materno Infantil "contribuirá a salvar vidas y a la salud de nuestros niños, que es lo más preciado para el pueblo, el Estado y el país, especialmente, en un contexto de impacto profundo del bloqueo estadounidense".Pomares Pérez aludió a las consecuencias negativas de esa política aplicada desde Washington: "Hoy no siempre se dispone en nuestras ambulancias de equipamiento vital para salvar vidas; esas son de las cosas más crueles, además de la falta de medicamentos, tecnologías e insumos que afectan a este programa".Cooperación entre Cuba y San PetersburgoDurante el acto de entrega, el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, expresó que ese acto es una expresión de las muchas áreas de colaboración que existen entre el Gobierno de San Petersburgo y distintas ciudades de Cuba, beneficiadas actualmente con esta ayuda.Subrayó que esta visita de Omelnítskii tiene un simbolismo especial, pues acontece en un complejo escenario nacional, cuando el país recibe las más fuertes agresiones del imperialismo estadounidense y donde "se pone de manifiesto una vez más que Rusia y la ciudad de San Petersburgo están al lado de Cuba y su pueblo".

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