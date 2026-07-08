https://noticiaslatam.lat/20260708/un-nuevo-proyecto-a-favor-de-la-recoleccion-de-basura-la-habana-impulsa-plan-para-disminuir-1174216167.html

Un nuevo proyecto a favor de la recolección de basura: La Habana impulsa plan para disminuir residuos en las calles

Un nuevo proyecto a favor de la recolección de basura: La Habana impulsa plan para disminuir residuos en las calles

Sputnik Mundo

Sputnik recorrió las calles del Consejo Popular Rampa, ubicado en el capitalino municipio cubano Plaza de la Revolución, donde el 1 de julio comenzó un plan... 08.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-08T23:30+0000

2026-07-08T23:30+0000

2026-07-08T23:30+0000

américa latina

cuba

sociedad

la habana

💬 opinión y análisis

basura

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1b/1173620632_99:101:998:607_1920x0_80_0_0_d43aba513af81b3ebb0ce2139df1ab0f.jpg

Un reporte de la empresa estatal Servicios Comunales, fechado a mediados de 2025, reveló que La Habana —con alrededor de dos millones de habitantes— producía 30.108 metros cúbicos diarios de desechos y apenas se retiraban 17.000 metros cúbicos. La situación actual es mucho peor con la paralización de carros recolectores por falta de combustible y piezas de repuesto.¿Qué dicen los beneficiados?Para Elizabeth, una de las residentes en las inmediaciones de Línea y L, las personas "han visto muy bien" el proyecto. "En las mañanas y las tardes, la gente saca la basura y, al menos, esta localidad se ve bastante limpia, espero que continúe. Antes, las esquinas siempre estaban llenas de suciedad y las personas se quejaban mucho", expresó a Sputnik.En una etapa donde normalmente proliferan las arbovirosis, la joven celebra la puesta en marcha de esta idea. "Había muchas moscas, mosquitos, infecciones, yo misma tengo niños pequeños y sentía temor por ellos."Ojalá pudiera extenderse a otros municipios de La Habana, porque el tema de la basura es insoportable", remarcó.En charla con este medio, Migdalia Silva, enfermera jubilada, aludió a los cambios visibles en la cuadra. "Las esquinas eran vertederos de basura y eso trae enfermedades; hay que involucrar a los muchachos (...); formar parte del proyecto sería una fuente de ingresos para su hogar".De igual modo, Eilen Viñales Tamayo, directora municipal de Cultura, puntualizó a esta agencia que esta es una magnífica idea que "ha venido a revolucionar el estado de opinión de las personas, los vecinos ya se acostumbraron y bajan con sus desechos. Además, el cobro es módico y quedan exonerados del mismo ancianos solos o personas desfavorecidas".¿Cuál es su impacto en la comunidad?Esta iniciativa, gestionada por el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) El Rampeño, "contribuye a la higiene comunal de la ciudad, mediante la utilización de energía limpia, producida por paneles solares, en sustitución del uso de combustibles", informó a Sputnik el joven emprendedor Yasiel René Hernández Román.De acuerdo con el líder del PDL, esta idea también "constituye una fuente de empleo no solo para los residentes de esa zona, sino para todo aquel que lo necesite. Somos la solución a una problemática identificada, donde cada cuadra limpia es nuestro mayor orgullo, y con el apoyo de todos, haremos del Consejo un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad".Según Hernández Román, desde el primer día han recibido muestras de agradecimiento y satisfacción por los habitantes de esa localidad capitalina. En este sentido, "al ser un proyecto con marcado carácter humanista, cuenta con el apoyo de los vecinos y demás estructuras en su crecimiento y consolidación".Subrayó que, desde noviembre de 2025, El Rampeño forma parte de otras iniciativas comunitarias, por ejemplo, apoya al Sistema de Atención a la Familia (SAF), un programa estatal creado en 1998 que, mediante comedores sociales brinda alimentación a precios subsidiados a adultos mayores, personas con discapacidad y vulnerables.¿Cómo se organiza?Pedro Lizardo García Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa, explicó a Sputnik que la recogida de basura es un problema presente hoy en el país caribeño, a partir de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos que impiden el abastecimiento de combustible de los carros encargados de esas labores.Aseguró que el gobierno de la isla asignó a esa localidad 30 triciclos eléctricos y está en construcción una solinera —estación de servicio que emplea energía solar para la recarga de vehículos eléctricos—, si bien actualmente "buscamos medidas alternativas, ante las afectaciones generales de la electricidad, pero donde haya corriente, ahí llegamos y cargamos".Esta primera fase comprende solo cinco triciclos y constituye "un ejercicio para saber cuántas cosas pudiéramos hacer o debiéramos modificar. Desde el comienzo, ha tenido mucha aceptación y el apoyo ha sido mayoritario; los vecinos me dicen que ya las moscas, mosquitos, cucarachas y roedores se han ido y realmente se ha visto el cambio".A partir de esta experiencia inicial, prevén extender próximamente la idea hacia otras calles del municipio, "pero debemos tener en cuenta la situación electroenergética nacional, ya que aún no está terminada la solinera y las personas nos piden mayor agilidad en la recogida. Nuestro compromiso es lograr un Consejo limpio y saludable".Los triciclos pasan dos veces por las cuadras beneficiadas: a las 7:00 y a las 20:00 horas locales (11:00 y 00:00 GMT). "En la modelación y en la práctica, recorrer una circunscripción que tiene como promedio cuatro manzanas, no sobrepasa los 40 minutos, aunque cuando hay bastantes desechos puede llegar a la hora", refirió García Escalona

https://noticiaslatam.lat/20260228/muchos-medios-corporativos-construyen-un-relato-para-justificar-la-agresion-contra-cuba-dicen-1171870769.html

https://noticiaslatam.lat/20260627/podra-cuba-recuperar-su-sector-turistico-con-las-nuevas-medidas-anunciadas-por-el-gobierno-1174077115.html

https://noticiaslatam.lat/20260613/la-vida-te-cambia-pero-sigues-adelante-como-resisten-los-cubanos-ante-las-sanciones-de-eeuu-1173869875.html

cuba

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

cuba, sociedad, la habana, 💬 opinión y análisis, basura