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Rusia reitera solidaridad con Cuba durante coloquio dedicado al líder revolucionario Fidel Castro

Rusia reitera solidaridad con Cuba durante coloquio dedicado al líder revolucionario Fidel Castro

Sputnik Mundo

Durante la inauguración del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, en La Habana, Cuba, Mikhail Shvydkoy, representante especial de Rusia para la... 10.08.2026, Sputnik Mundo

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Ante más de 1.500 delegados, de ellos más de 900 extranjeros provenientes de 63 países, en el capitalino Palacio de Convenciones, Shvydkoy leyó una primera misiva dedicada al líder de la Revolución, Raúl Castro, en la cual reconoció cómo la vida de su hermano, "un gran revolucionario y destacado estadista fue dedicada al servicio abnegado de la Patria". Recordó que "en Rusia honran la sagrada memoria de Fidel Castro, amigo fiel y fiable de nuestro país quien hizo una inmensa contribución personal a la construcción de las multifacéticas relaciones de socios entre La Habana y Moscú". "Tuve la suerte de conversar con su hermano en varias ocasiones, y guardaré para siempre las más brillantes memorias sobre este hombre prominente. De todo corazón le deseo a usted, compañero Raúl, buena salud, bienestar y buen estado de ánimo", concluyó el mensaje del mandatario ruso. Castro goza de respeto en Rusia De igual manera, Shvydkoy transmitió un mensaje de Putin destinado al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el cual, además de mandar felicitaciones con motivo del natalicio de Castro, refirió que el nombre del destacado estadista está estrechamente vinculado a los acontecimientos más importantes de la historia más reciente de la isla. Asimismo, reconoció que el líder revolucionario "hizo una inmensa contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas entre nuestros países, se esforzaba sin descanso en interés de construir un orden mundial justo y verdaderamente democrático". En el mensaje, Putin también reiteró la solidaridad de siempre con el pueblo cubano y le deseó a Díaz-Canel, a quién calificó como "mi querido amigo", buena salud y éxitos en las actividades de Estado. Salvar la Revolución Cubana En las palabras centrales del evento, el mandatario Díaz-Canel, agradeció a los presentes por desafiar distancias, campañas de desinformación y presiones de sectores opositores. El mandatario afirmó que estudiar la dialéctica del pensamiento del Héroe Nacional José Martí y de Fidel resulta una necesidad imperiosa para quienes promueven transformaciones económicas y sociales, "que detengan el proceso atroz al que está siendo sometida la Revolución Cubana, como parte de una criminal guerra que dura ya más de sesenta años". "Salvar la Revolución Cubana de una de las amenazas más grandes que ha enfrentado en estos 65 años y agresiones de todo tipo. Es el mayor desafío de nuestra generación y comparto su visión con sentido de urgencia", añadió. En este sentido, resaltó que actualmente asumen el compromiso de fortalecer la unidad del pueblo y romper todo cerco que pretenda asfixiar a la nación, y reconoció que el primer homenaje al comandante en jefe es mantener la resistencia y la voluntad de no rendirse frente al más poderoso imperio del mundo.

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