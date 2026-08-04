https://noticiaslatam.lat/20260804/cuba-mira-hacia-las-energias-renovables-en-el-transporte-ante-el-bloqueo-de-eeuu-comparte-el-1174546181.html
Cuba mira hacia las energías renovables en el transporte ante el bloqueo de EEUU, comparte el viceministro primero del sector | Videos
Cuba mira hacia las energías renovables en el transporte ante el bloqueo de EEUU, comparte el viceministro primero del sector | Videos
Sputnik Mundo
Garantizar el sostenimiento financiero y avanzar hacia el uso de energías renovables son unas de las principales prioridades ante el bloqueo financiero y... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T22:41+0000
2026-08-04T22:41+0000
2026-08-04T22:41+0000
américa latina
cuba
eeuu
📰 bloqueo económico contra cuba
rusia
moscú
transporte público
transporte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/04/1174546241_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e535a9aacc0097219229e0e78a7d2ab3.jpg
Cuba busca asegurar el sostenimiento financiero para desarrollar el país y reducir su dependencia de combustibles fósiles mediante el impulso de las energías renovables frente a las limitaciones derivadas del bloqueo financiero y energético de EEUU, compartió."Por lo tanto, tenemos que ir concretando proyectos de energías renovables para ir apartándonos del uso de los combustibles fósiles", destacó en el marco de la V Cumbre Internacional de Transporte celebrada en Moscú.Las áreas clave de la cooperación internacional para desarrollar el transporte de CubaEl desarrollo del transporte ferroviario, el mantenimiento de aeronaves, asuntos de la logística y movilidad eléctrica figuran entre los temas de mayor importancia para el país, señaló."Un gran porciento de los vagones y locomotoras que hoy circulan en nuestro país son de procedencia rusa y nosotros estamos impulsando varios proyectos para sostener e incrementar este tema en nuestro país, en dos aristas. Uno tiene que ver con la infraestructura ferroviaria y otro con el desarrollo del material rodante, la locomotora y los vagones", apuntó el viceministro primero de Transporte cubano.El viceministro primero de Transporte de Cuba destaca la labor de medios como SputnikAsimismo, Luis Roberto Rosés Hernández valoró el papel de medios de comunicación alternativos como Sputnik en la cobertura de las noticias a nivel mundial."Es siempre un placer para nosotros intercambiar con ustedes por la importancia y la validez de la información que ustedes transmiten para aquí, para Cuba y para el resto del mundo", expresó el viceministro primero de Transporte cubano.
cuba
eeuu
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/04/1174546241_112:0:1188:807_1920x0_80_0_0_20e31a49543d4c9ab7e2481e1b37220a.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuba, eeuu, 📰 bloqueo económico contra cuba, rusia, moscú, transporte público, transporte
cuba, eeuu, 📰 bloqueo económico contra cuba, rusia, moscú, transporte público, transporte
Cuba mira hacia las energías renovables en el transporte ante el bloqueo de EEUU, comparte el viceministro primero del sector | Videos
Exclusiva
Garantizar el sostenimiento financiero y avanzar hacia el uso de energías renovables son unas de las principales prioridades ante el bloqueo financiero y energético de EEUU contra Cuba, explicó a Sputnik el viceministro primero de Transporte cubano, Luis Roberto Rosés Hernández.
Cuba busca asegurar el sostenimiento financiero para desarrollar el país y reducir su dependencia de combustibles fósiles mediante el impulso de las energías renovables frente a las limitaciones derivadas del bloqueo financiero y energético de EEUU
, compartió.
"Por lo tanto, tenemos que ir concretando proyectos de energías renovables para ir apartándonos del uso de los combustibles fósiles", destacó en el marco de la V Cumbre Internacional de Transporte celebrada en Moscú.
Las áreas clave de la cooperación internacional para desarrollar el transporte de Cuba
El desarrollo del transporte ferroviario, el mantenimiento de aeronaves, asuntos de la logística y movilidad eléctrica figuran entre los temas de mayor importancia para el país, señaló.
"Un gran porciento de los vagones y locomotoras que hoy circulan en nuestro país son de procedencia rusa y nosotros estamos impulsando varios proyectos para sostener e incrementar este tema en nuestro país, en dos aristas. Uno tiene que ver con la infraestructura ferroviaria y otro con el desarrollo del material rodante, la locomotora y los vagones", apuntó el viceministro primero de Transporte cubano.
El viceministro primero de Transporte de Cuba destaca la labor de medios como Sputnik
Asimismo, Luis Roberto Rosés Hernández valoró el papel de medios de comunicación alternativos como Sputnik en la cobertura de las noticias a nivel mundial.
"Es siempre un placer para nosotros intercambiar con ustedes por la importancia y la validez de la información que ustedes transmiten para aquí, para Cuba y para el resto del mundo", expresó el viceministro primero de Transporte cubano.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.