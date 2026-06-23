El canciller ruso denuncia la presión neocolonial contra Cuba
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia
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En estos momentos se está ejerciendo presión neocolonial sobre Cuba, y Rusia reitera su solidaridad con este país, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.
"Ciertamente, actualmente se ejerce abiertamente presión neocolonial contra Cuba, con la que confirmamos nuestra solidaridad", señaló Serguéi Lavrov durante la XII Mesa Redonda de Embajadores en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Precisó que EEUU, Reino Unido y Europa aspiran al dominio mundial para que nadie les impida extraer recursos y vivir a costa de los demás.
"El complejo de superioridad del Occidente no se manifiesta únicamente en su enfoque de la crisis ucraniana. Estados Unidos, el Reino Unido y Europa aspiran a un dominio global absoluto para que nadie les impida seguir extrayendo recursos por todas partes y viviendo a costa de los demás", afirmó Lavrov.
Por ejemplo, los países occidentales pretenden afianzar su influencia en Asia Central y el Cáucaso Meridional, mientras que Francia busca derrocar Gobiernos en el continente africano, aseguró el canciller.
Además, recordó las acciones estadounidenses en Venezuela e Irán, cuyos objetivos era apropiarse de todos los mercados energéticos. "Una vez más se trata de petróleo, no de ninguna otra cosa".
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