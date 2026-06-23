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El canciller ruso denuncia la presión neocolonial contra Cuba

El canciller ruso denuncia la presión neocolonial contra Cuba

Sputnik Mundo

En estos momentos se está ejerciendo presión neocolonial sobre Cuba, y Rusia reitera su solidaridad con este país, según ha declarado el ministro de Asuntos... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T10:08+0000

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"Ciertamente, actualmente se ejerce abiertamente presión neocolonial contra Cuba, con la que confirmamos nuestra solidaridad", señaló Serguéi Lavrov durante la XII Mesa Redonda de Embajadores en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.Precisó que EEUU, Reino Unido y Europa aspiran al dominio mundial para que nadie les impida extraer recursos y vivir a costa de los demás. Por ejemplo, los países occidentales pretenden afianzar su influencia en Asia Central y el Cáucaso Meridional, mientras que Francia busca derrocar Gobiernos en el continente africano, aseguró el canciller. Además, recordó las acciones estadounidenses en Venezuela e Irán, cuyos objetivos era apropiarse de todos los mercados energéticos. "Una vez más se trata de petróleo, no de ninguna otra cosa".

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