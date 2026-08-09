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El aguacate es un nuevo frente de presión política de Washington hacia México, afirman expertos

El aguacate es un nuevo frente de presión política de Washington hacia México, afirman expertos

Sputnik Mundo

La suspensión temporal de importaciones de aguacate mexicano forma parte de un nuevo frente que Estados Unidos mantiene abierto en contra del campo del país... 09.08.2026, Sputnik Mundo

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El 5 de agosto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informó que la nación norteamericana suspendería las importaciones de aguacate mexicano por amenazas de seguridad que habrían realizado en contra de sus inspectores, en Michoacán (occidente), estado que concentra el 73% del mercado de este fruto.La noticia fue una bomba para los productores mexicanos. El aguacate es el segundo producto que más exporta México; el 87% del total se vende únicamente al territorio estadounidense.Según estimaciones de medios como El Universal, las exportaciones de aguacate hacia EEUU ascienden a 20.000 toneladas a la semana, las cuales pueden dispararse hasta 30.000 en épocas como enero y febrero por eventos deportivos como el Super Bowl.La Apeam anunció el 7 de agosto que las autoridades estadounidenses habían acordado reanudar las importaciones, aunque solo de manera parcial. El anuncio se dio después de que el Gobierno mexicano envió a más de 1.500 soldados a Michoacán para reforzar la seguridad del estado.Sin embargo, este hecho se suma a una serie de señalamientos en contra del campo mexicano que se han venido acumulando en los últimos meses. Esta misma semana, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) alertó que chiles jalapeños provenientes de la nación latinoamericana habrían causado un brote de salmonela, una acusación rechazada por las autoridades mexicanas.Semanas atrás, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aseguró la lechuga mexicana sería la fuente del parásito Cyclospora cayetanensis, que ha afectado a miles de estadounidenses en los últimos meses.Días después, la FDA se retractó y dijo que el primer resultado había sido un falso positivo. No obstante, esto provocó que hasta el propio presidente de EEUU, Donald Trump, bromeara con imponer un "gran arancel" a la lechuga mexicana, abonando a la presión comercial que Washington ha mantenido en contra de México en medio de las renegociaciones del T-MEC.Los retos para el campo mexicanoEn entrevista para Sputnik, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), el doctor Ignacio Martínez, comentó que el tema de la seguridad de los inspectores estadounidenses en territorio mexicano no es nuevo y en otras ocasiones ha generado roces entre ambas naciones.Sin embargo, el experto en temas de mercado destaca que, desde hace al menos hace cuatro meses, las narrativas en contra de los productos agrícolas mexicanos se han intensificado, justo en el momento en el que se reanudarán las negociaciones del T-MEC.Para el especialista, esto forma parte de la presión política y económica que ejerce Washington contra México para alcanzar dos fines: que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum realice acciones concretas y para reducir el superávit comercial que el país latinoamericano tiene en el sector agrícola.Para el doctor de la UNAM, lo sucedido con el aguacate mexicano y el endurecimiento de medidas sanitarias —sin que ello derive en una responsabilidad directa para las autoridades sanitarias estadounidenses—, evidencia que el sector agrícola mexicano tiene, al menos, tres frentes abiertos: Presión permanente desde EEUUMientras tanto, el doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Oscar Rojas, resaltó en charla para este medio que las recientes acciones relacionadas con el campo mexicano parecen una estrategia para "mantener un estatus de presión permanente" en contra de la nación latinoamericana, sobre todo en el marco de las elecciones intermedias de noviembre.Para el académico, Washington ha apostado por declaraciones estridentes en lo público en los últimos meses, mientras en lo privado se reconocen avances en materia de seguridad, lo que evidenciaría el objetivo electoral de estos posicionamientos.En este contexto, Rojas sostuvo que EEUU se encuentra en una crisis sistémica y hegemónica por lo que busca "ejercer un control y dominio renovado sobre el hemisferio occidental", razón por la cual se apuesta a responsabilizar a México de muchos problemas que enfrenta Washington.El investigador precisó que la asimetría de poder no implica dominio absoluto, por lo cual estimó que México debe adaptarse al modelo actual y apostar por elevar sus capacidades productivas de exportación, "pero no en formas primarias, sino evolucionar a derivados de mayor valor en la cadena"."Sería muy importante por parte del Gobierno mexicano que, con plena claridad, como parte o una característica esencial de lo que viene de aquí en adelante, que es que todos los sectores suban y que haya una política de crédito, una política sectorial más agresiva para llevar a los productores mexicanos al cambio de visión de primario exportador a secundario exportador", concluyó.

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