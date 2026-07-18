Gobierno de México colabora con la investigación en EEUU de las lechugas contaminadas

Las autoridades estadounidenses identificaron a un proveedor mexicano de lechuga iceberg como el presunto origen del brote masivo en Michigan y estados aledaños. Sin embargo, "la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido" en el territorio nacional, ahonda el comunicado.El número de casos de la enfermedad en Estados Unidos supera los 1.600, vinculados a una famosa cadena de tacos mexicanos, en donde comenzó el padecimiento.
La Secretaría de Salud y de Agricultura del país latinoamericano informaron en un comunicado conjunto que se mantiene activo un grupo técnico interinstitucional para investigar el brote de ciclosporiasis, una enfermedad causada por el parásito Cyclospora que provoca diarrea explosiva, para así adoptar las medidas preventivas que sean necesarias.
Las autoridades estadounidenses identificaron a un proveedor mexicano de lechuga iceberg como elpresunto origen del brote masivo en Michigan y estados aledaños.
Sin embargo, "la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido" en el territorio nacional, ahonda el comunicado.
El número de casos de la enfermedad en Estados Unidos supera los 1.600, vinculados a unafamosa cadena de tacos mexicanos, en donde comenzó el padecimiento.
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