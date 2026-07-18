https://noticiaslatam.lat/20260718/gobierno-de-mexico-colabora-con-la-investigacion-en-eeuu-de-las-lechugas-contaminadas-1174333114.html

Gobierno de México colabora con la investigación en EEUU de las lechugas contaminadas

Gobierno de México colabora con la investigación en EEUU de las lechugas contaminadas

Sputnik Mundo

La Secretaría de Salud y de Agricultura del país latinoamericano informaron en un comunicado conjunto que se mantiene activo un grupo técnico... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Las autoridades estadounidenses identificaron a un proveedor mexicano de lechuga iceberg como el presunto origen del brote masivo en Michigan y estados aledaños. Sin embargo, "la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido" en el territorio nacional, ahonda el comunicado.El número de casos de la enfermedad en Estados Unidos supera los 1.600, vinculados a una famosa cadena de tacos mexicanos, en donde comenzó el padecimiento.

https://noticiaslatam.lat/20260717/en-mexico-tenemos-experiencia-en-hacer-ciencia-de-alto-nivel-pero-hay-rezago-tecnologico-senala-1174273490.html

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