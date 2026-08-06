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Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México
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Un total de 900 elementos del Ejército mexicano y 657 de la Guardia Nacional fueron desplegados en diferentes puntos de Michoacán (occidente) para fortalecer... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las tareas se realizarán en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüidín, Tocumbo y Zamora. Recientemente, Washington suspendió momentáneamente las importaciones de aguacate procedente de Michoacán tras emitir una nueva alerta de seguridad por una amenaza contra supuestos "intereses estadounidenses" en esta zona de México.
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Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México

22:54 GMT 06.08.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaEEUU pide establecer cuotas para el aguacate mexicano
EEUU pide establecer cuotas para el aguacate mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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Un total de 900 elementos del Ejército mexicano y 657 de la Guardia Nacional fueron desplegados en diferentes puntos de Michoacán (occidente) para fortalecer la seguridad en las zonas productoras de aguacate, así como centros de empaque y vías de comunicación.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las tareas se realizarán en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüidín, Tocumbo y Zamora.
"Con este refuerzo que implementa la Sedena se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas", detalló la dependencia.
Recientemente, Washington suspendió momentáneamente las importaciones de aguacate procedente de Michoacán tras emitir una nueva alerta de seguridad por una amenaza contra supuestos "intereses estadounidenses" en esta zona de México.
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