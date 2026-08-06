https://noticiaslatam.lat/20260806/despliegan-a-mas-de-1500-elementos-de-seguridad-en-zonas-aguacateras-del-occidente-de-mexico-1174572298.html

Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México

Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México

Sputnik Mundo

Un total de 900 elementos del Ejército mexicano y 657 de la Guardia Nacional fueron desplegados en diferentes puntos de Michoacán (occidente) para fortalecer... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T22:54+0000

2026-08-06T22:54+0000

2026-08-06T22:54+0000

américa latina

seguridad

ildefonso zamora

méxico

michoacán

apatzingán

ejército mexicano

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/1a/1168854089_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_9962745441b6cb80c90ec5362360559f.jpg

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las tareas se realizarán en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüidín, Tocumbo y Zamora. Recientemente, Washington suspendió momentáneamente las importaciones de aguacate procedente de Michoacán tras emitir una nueva alerta de seguridad por una amenaza contra supuestos "intereses estadounidenses" en esta zona de México.

https://noticiaslatam.lat/20260806/puede-mexico-mantener-la-senda-de-crecimiento-economico-1174558709.html

méxico

michoacán

apatzingán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, ildefonso zamora, méxico, michoacán, apatzingán, ejército mexicano