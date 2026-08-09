"Beneficio mutuo": embajador de EEUU en México reconoce labor de Sheinbaum para reanudar envíos de aguacate

Esta semana, EEUU anunció que, a partir de este 8 de agosto, el Departamento de Agricultura de EEUU restablecería parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán (occidente). La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.
El diplomático Ronald Johnson consideró que el retomar las exportaciones del alimento mexicano a suelo estadounidense fue fuertemente impulsado por las acciones promovidas por el Gobierno del país latinoamericano.
"El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para EEUU y México. Aprecio el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch; la Secretaría de Defensa; la secretaria [de Agricultura], Columba López, y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán…", escribió en la red social X.
La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.
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