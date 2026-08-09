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"Beneficio mutuo": embajador de EEUU en México reconoce labor de Sheinbaum para reanudar envíos de aguacate
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Esta semana, EEUU anunció que, a partir de este 8 de agosto, el Departamento de Agricultura de EEUU restablecería parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán (occidente). La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.
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"Beneficio mutuo": embajador de EEUU en México reconoce labor de Sheinbaum para reanudar envíos de aguacate

03:45 GMT 09.08.2026 (actualizado: 09:28 GMT 09.08.2026)
© AP Photo / Armando SolisLa importación de aguacate mexicano fue suspendida por Estados Unidos
La importación de aguacate mexicano fue suspendida por Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2026
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El diplomático Ronald Johnson consideró que el retomar las exportaciones del alimento mexicano a suelo estadounidense fue fuertemente impulsado por las acciones promovidas por el Gobierno del país latinoamericano.
"El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para EEUU y México. Aprecio el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch; la Secretaría de Defensa; la secretaria [de Agricultura], Columba López, y otros funcionarios para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán…", escribió en la red social X.
Esta semana, EEUU anunció que, a partir de este 8 de agosto, el Departamento de Agricultura de EEUU restablecería parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán (occidente).
La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.
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