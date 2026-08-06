https://noticiaslatam.lat/20260806/mexico-exige-reunion-bilateral-para-reanudar-exportacion-de-aguacate-a-eeuu-1174572399.html

México exige reunión bilateral para reanudar exportación de aguacate a EEUU

México exige reunión bilateral para reanudar exportación de aguacate a EEUU

Sputnik Mundo

El Gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó a la embajada estadounidense una reunión lo más pronto posible con el Departamento de Agricultura de aquel país, para... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T22:56+0000

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Previamente, las autoridades de EEUU suspendieron temporalmente la importación de aguacates de Michoacán por "cuestiones de seguridad" que supuestamente ponían en riesgo a sus inspectores agrícolas."Ha ocurrido en otras ocasiones [la suspensión temporal del comercio]. Esperamos que muy pronto se reanude. Por eso es el diálogo y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional", dijo la mandataria mexicana, en referencia al operativo que se ha desplegado en el estado de Michoacán.En la entidad, históricamente ha habido extorsiones a los productores aguacateros por parte del crimen organizado.

https://noticiaslatam.lat/20260806/despliegan-a-mas-de-1500-elementos-de-seguridad-en-zonas-aguacateras-del-occidente-de-mexico-1174572298.html

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