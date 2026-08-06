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México exige reunión bilateral para reanudar exportación de aguacate a EEUU
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Previamente, las autoridades de EEUU suspendieron temporalmente la importación de aguacates de Michoacán por "cuestiones de seguridad" que supuestamente ponían en riesgo a sus inspectores agrícolas."Ha ocurrido en otras ocasiones [la suspensión temporal del comercio]. Esperamos que muy pronto se reanude. Por eso es el diálogo y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional", dijo la mandataria mexicana, en referencia al operativo que se ha desplegado en el estado de Michoacán.En la entidad, históricamente ha habido extorsiones a los productores aguacateros por parte del crimen organizado.
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México exige reunión bilateral para reanudar exportación de aguacate a EEUU

22:56 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Marco UgarteLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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El Gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó a la embajada estadounidense una reunión lo más pronto posible con el Departamento de Agricultura de aquel país, para reanudar las exportaciones de este fruto al mercado norteamericano.
Previamente, las autoridades de EEUU suspendieron temporalmente la importación de aguacates de Michoacán por "cuestiones de seguridad" que supuestamente ponían en riesgo a sus inspectores agrícolas.
EEUU pide establecer cuotas para el aguacate mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
América Latina
Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México
6 de agosto, 22:54 GMT
"Ha ocurrido en otras ocasiones [la suspensión temporal del comercio]. Esperamos que muy pronto se reanude. Por eso es el diálogo y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional", dijo la mandataria mexicana, en referencia al operativo que se ha desplegado en el estado de Michoacán.
En la entidad, históricamente ha habido extorsiones a los productores aguacateros por parte del crimen organizado.
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