EEUU reanudará parcialmente envíos de aguacate desde México

La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.El 5 de agosto, Washington suspendió el envío del fruto desde suelo mexicano "debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses", y emitió una alerta de seguridad.
Será a partir del 8 de agosto cuando el Departamento de Agricultura de EEUU restablezca parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán (occidente), informaron las autoridades estadounidenses.
La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.
"Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica", dice un comunicado de la Embajada de EEUU en México.