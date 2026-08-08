Mundo
MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260808/eeuu-reanudara-parcialmente-envios-de-aguacate-desde-mexico--1174589302.html
EEUU reanudará parcialmente envíos de aguacate desde México
EEUU reanudará parcialmente envíos de aguacate desde México
Sputnik Mundo
Será a partir del 8 de agosto cuando el Departamento de Agricultura de EEUU restablezca parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro... 08.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-08T04:30+0000
2026-08-08T12:20+0000
economía
eeuu
méxico
seguridad
aguacate
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/08/1174589133_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_83281226f14b88c4c13617e7d51e49be.jpg
La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.El 5 de agosto, Washington suspendió el envío del fruto desde suelo mexicano "debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses", y emitió una alerta de seguridad.
https://noticiaslatam.lat/20260806/despliegan-a-mas-de-1500-elementos-de-seguridad-en-zonas-aguacateras-del-occidente-de-mexico-1174572298.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/08/1174589133_91:0:1002:683_1920x0_80_0_0_8953c6d16aec144561206ab74f45ffd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, méxico, seguridad, aguacate, 📈 mercados y finanzas
eeuu, méxico, seguridad, aguacate, 📈 mercados y finanzas

EEUU reanudará parcialmente envíos de aguacate desde México

04:30 GMT 08.08.2026 (actualizado: 12:20 GMT 08.08.2026)
© AP Photo / LM OteroAguacate.
Aguacate. - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
© AP Photo / LM Otero
Síguenos en
Será a partir del 8 de agosto cuando el Departamento de Agricultura de EEUU restablezca parcialmente sus actividades en los municipios de Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán (occidente), informaron las autoridades estadounidenses.
La decisión de Washington llega tras el despliegue de más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa de México en diversos puntos de la entidad para vigilar que el comercio de aguacate se lleve a cabo sin intervención del crimen organizado, que históricamente ha extorsionado a los productores aguacateros mexicanos.

"Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica", dice un comunicado de la Embajada de EEUU en México.

EEUU pide establecer cuotas para el aguacate mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
América Latina
Despliegan a más de 1.500 elementos de seguridad en zonas aguacateras del occidente de México
6 de agosto, 22:54 GMT
El 5 de agosto, Washington suspendió el envío del fruto desde suelo mexicano "debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses", y emitió una alerta de seguridad.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала