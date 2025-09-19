https://noticiaslatam.lat/20250919/washington-descertifica-a-bolivia-en-la-contra-el-narco-de-cara-al-proximo-cambio-de-gobierno-1166637746.html

Washington descertifica a Bolivia en la contra el narco de cara al próximo cambio de Gobierno

Washington descertifica a Bolivia en la contra el narco de cara al próximo cambio de Gobierno

El Gobierno de Luis Arce alcanzó un récord de incautación de cocaína, pero el presidente Donald Trump cuestionó la efectividad de las políticas bolivianas en... 19.09.2025

Estados Unidos volvió a descertificar a Bolivia en su lucha contra las drogas, al considerar que el Estado Plurinacional no hizo los esfuerzos necesarios para erradicar la producción de cocaína que termina en el país norteamericano, según manifestó el presidente Trump. El Gobierno de Arce cuestionó la veracidad del informe y manifestó que en su gestión se batió el récord de incautación de sustancias ilícitas, con 35 toneladas.Funcionarios de Arce consideraron que hay una intencionalidad política detrás de la descertificación impuesta por Trump, tal como lo hace el Gobierno estadounidense desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia a la DEA, la agencia antidrogas norteamericana.La reciente descertificación decidida por Washington ocurre en el marco de las acciones militares de EEUU en el Caribe, las cuales se han justificado como parte del combate al narcotráfico, pero que han generado la condena de Gobiernos en la región.El próximo 8 de noviembre asumirá en Bolivia un nuevo Gobierno, que estará presidido por Rodrigo Paz o por Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), ambos candidatos que disputarán el balotaje el 19 de octubre. Con la visita de ambos candidatos a EEUU se prevé que la próxima Administración pueda restablecer los vínculos binacionales (ambas naciones no comparten embajadores desde 2008). En diálogo con Sputnik, el analista político Emilio Rodas recordó que en las décadas de 1980 y 1990, los sucesivos gobiernos neoliberales "estaban pendientes de la certificación o la descertificación de EEUU, porque de eso dependía la asignación de un presupuesto para programas de desarrollo alternativo, entrenamiento de personal policial, equipamiento".Pero "el criterio de certificar o descertificar conlleva es muy subjetivo, muy político por parte de EEUU, en función de si el gobierno es aliado o es contestatario a sus lineamientos", sostuvo Rodas.El analista mencionó que al expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) se le canceló su visa de EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este expresidente es padre del candidato Paz.Desde 2003, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain están refugiados en Miami por su responsabilidad en la Guerra del Gas de ese año, cuando las fuerzas policiales y militares bajo su mando asesinaron a 67 personas."Todos los gobiernos tuvieron una directa injerencia de la narcopolítica, pero el país nunca fue descertificado porque era aliado político, estaba subordinado a EEUU. Entonces, el elemento central para ser certificado o descertificado tiene que ver con la posición política que asume cada Gobierno", apuntó el analista.Para Rodas, no reviste importancia esta descertificación, porque "no se tienen acuerdos de cooperación en lucha antidroga con EEUU. Por ello no se entiende el significado de esta certificación. Antes servía para acceder a los fondos de ayuda de lucha antidroga y para recibir preferencias arancelarias de algunos productos nacionales en el mercado norteamericano. En el caso Bolivia, los textiles y la joyería se beneficiaban, pero ahora no tenemos esos acuerdos".Diego Giacoman, experto en Políticas de Lucha contra el Narcotráfico, comentó a este medio: "La descertificación no es una novedad desde la salida de la DEA. Desde 2009 no se ha modificado la relación diplomática en materia de drogas, por lo cual es perfectamente razonable y esperable que no se modifique esa descertificación".Medidas positivasSegún el informe de EEUU, "el Gobierno de Bolivia ha tomado medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y colaborar con las fuerzas del orden de EEUU para llevar ante la justicia a los narcotraficantes, incluyendo a Maximiliano Dávila, el corrupto exjefe antidrogas del país", durante la presidencia de Morales.El Gobierno boliviano dijo en respuesta que, "en el contexto actual, que un país siga queriendo comportarse como un juez unilateral en la lucha contra el narcotráfico y se arrogue el derecho de calificar a otros". "Este país es uno de los principales centros de consumo, tráfico de drogas ilegales y de armas que sustentan estos delitos", indicó en su comunicado el Ministerio de Gobierno.Para el Gobierno boliviano, la lucha contra el narcotráfico "debe ser resultado de una cooperación multilateral, como lo establecen los organismos internacionales y no de acusaciones unilaterales".Intervencionismo en el CaribeRodas relacionó la reciente descertificación de EEUU con la intervención de la flota de este país en el mar del Caribe, donde destruyó al menos dos pequeñas embarcaciones que, según Washington, operaban para el "narcoterrorismo".En ese momento, como ahora, "sacó de la galera la amenaza del narcotráfico para justificar la intervención y presencia de bases militares norteamericanas en América Latina. Esa política nunca ha dado resultado. No hay un solo país que haya mejorado su situación sobre el ilícito de las drogas con la cooperación de EEUU. No hay un solo país que haya tenido éxito, en este caso los tres productores: Colombia, Perú y Bolivia", aclaró el analista."No hay un informe que diga cuán efectiva es la lucha interna de EEUU contra las drogas, ni investiga el lavado de millones de dólares que vienen de la droga que llega a mercados masivos de ese país", comentó.Perspectivas para BoliviaPara Giacoman, el resultado de la segunda vuelta electoral en Bolivia definirá el vínculo con EEUU, ya sea que gane Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, o "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre.En cuanto a Paz, "ha anunciado reformas en políticas de drogas para legalizar el uso de cannabis con fines de salud pública. Creo que aquí hay más incertidumbre sobre cómo resultaría la relación diplomática con EEUU en materia de drogas", consideró Giacoman.Para Rodas, "ya sea que gane Quiroga o Paz, van a ser gobiernos muy vinculados a la embajada norteamericana. Vamos a volver a los tiempos en que la embajada decía quién era ministro y quién no lo era, con quién se podía relacionar el Gobierno de Bolivia y con quién no. Vamos a volver a tiempos de neocolonialismo".

