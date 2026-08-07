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"Hay que poner un límite": los argentinos salen a las calles contra una iniciativa clave para Milei

"Hay que poner un límite": los argentinos salen a las calles contra una iniciativa clave para Milei

Sputnik Mundo

Una multitud marchó hacia el Congreso contra un proyecto que habilita desalojar a inquilinos morosos y restringe las expropiaciones estatales, después de que... 07.08.2026, Sputnik Mundo

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Decenas de miles de personas se movilizaron este 6 de julio hacia el Congreso argentino en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que el oficialismo intenta aprobar en el Senado y que la oposición y organizaciones sociales impugnan por la afectación sobre la vivienda y la tierra.El proyecto que el Senado debate habilita los desalojos a inquilinos que se hayan demorado en el pago del alquiler, restringe el margen de acción para expropiaciones por parte del Estado y flexibiliza las normas contra los incendios intencionales de tierras. Hasta el día anterior, la iniciativa también incluía un capítulo que elevaba el límite de tierras rurales en manos extranjeras, el punto más resistido de todo el proyecto original.Ese capítulo sobre tierras extranjeras había generado un intenso debate público en las últimas semanas y motorizó buena parte del rechazo social al proyecto original, hasta que el oficialismo debió retirarlo horas antes de la sesión de hoy, por falta de apoyos entre los bloques legislativos aliados a los gobernadores de varias provincias del interior."Vine porque es importante mostrar el rechazo que hay en la sociedad. Movilizarse sirve siempre, y de hecho estas protestas son las que hicieron que el Gobierno tuviera que dejar de lado el cambio en la ley de tierras. No hay que menospreciar el peso de las marchas", dijo a Sputnik Mónica, una vecina autoconvocada de 45 años que se acercó junto a dos amigas.A la marcha adhirieron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, las Centrales de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, movimientos piqueteros, sectores del peronismo y comunidades de pueblos originarios, bajo la consigna "la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja", repetida en cánticos y pancartas.Manuel, de 50 años y trabajador de la educación, coincidió en que la presión callejera ya había torcido el rumbo del proyecto original. "Quedó claro que el repudio generalizado tuvo un efecto concreto y forzó al Gobierno a dar marcha atrás. Este Congreso ya mostró que no es garantía de nada: si no hay presión desde la calle, puede terminar aprobando cualquier cosa", dijo a Sputnik.La sesión llegó tras cuatro postergaciones previas y con un resultado que los propios bloques oficialistas describían como incierto: el Gobierno necesitaba el respaldo de senadores de provincias como Misiones y Santa Cruz, que no estaba garantizado hasta último momento. El presidente Javier Milei se encontraba fuera del país durante la sesión, en un viaje oficial por Ecuador y Colombia.En diálogo con Sputnik desde la calle, el diputado nacional Germán Martínez —jefe del bloque peronista en la Cámara Baja— afirmó: "Si bien logramos que el capítulo de tierras salga de esta ley que hoy está tratando el Senado, lo que quedó adentro tiene daños muy importantes al pueblo argentino y a la soberanía de nuestro país".En sintonía, la diputada peronista Cecilia Moreau afirmó que "lo que se está votando es un desastre para el pueblo argentino. Logramos bajar el capítulo de extranjerización de tierra, pero sigue vigente en los desalojos exprés, las expropiaciones y la ley de manejo del fuego". Consultada sobre los senadores que respalden la iniciativa, fue más dura: "Son los verdaderos vendepatrias".Del Caño advirtió además sobre el impacto de la reforma a las expropiaciones en las fábricas recuperadas, empresas gestionadas por sus propios trabajadores tras el cierre de las firmas originales: la nueva normativa, dijo, podría perjudicar la continuidad de esos emprendimientos y los puestos de trabajo que sostienen desde hace años en distintos puntos del país.El rechazo al proyecto se da en un escenario social ya tensionado por la crisis habitacional. Según el último censo nacional, millones de personas en Argentina enfrentan problemas de acceso a la vivienda, muchas de ellas en asentamientos o bajo formas de tenencia precaria en las principales ciudades del país, incluida el área metropolitana de Buenos Aires, la más poblada de la nación.Desde 2023 rige además la derogación de la Ley de Alquileres, dispuesta por decreto presidencial, que eliminó el plazo mínimo de los contratos y los índices de actualización obligatorios, en un contexto de aumentos sostenidos de los valores de alquiler en las principales ciudades del país, muy por encima de la inflación general acumulada en los últimos años.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, advirtió en informes previos que el proyecto "favorecerá la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos" al facilitar los desalojos con menos requisitos judiciales que los vigentes hasta ahora, según el texto difundido por la organización.Para el Gobierno de Milei, en cambio, la reforma apunta a dar mayor seguridad jurídica a los propietarios y atraer inversiones al sector inmobiliario y agropecuario, en línea con la agenda de desregulación económica que impulsa desde el inicio de su gestión.

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