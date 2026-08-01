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"Está todo roto": el ministro coordinador de Milei pide la renuncia de la vicepresidenta de Argentina

"Está todo roto": el ministro coordinador de Milei pide la renuncia de la vicepresidenta de Argentina

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El jefe de Gabinete argentino sugirió públicamente la renuncia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en el pico más reciente de una tensión que atraviesa... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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El llamado de Diego Santilli también se da a las puertas de una semana clave para la agenda legislativa del oficialismo en el Senado (cámara alta)."Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común", afirmó Santilli en declaraciones radiales, en las que calificó los cuestionamientos de la vicepresidenta hacia el mandatario como "una falta de respeto" y la acusó de "poner siempre palos en la rueda" de la gestión del Gobierno nacional.El detonante inmediato fue un mensaje publicado por Villarruel en la red social X, en el que expresó "genuina preocupación" por el "estado" del presidente y por lo que definió como "las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", en referencia a las reiteradas denuncias de Milei sobre supuestas campañas en su contra en los últimos meses.Las declaraciones de Santilli se sumaron a las del presidente de la Cámara de Diputados (cámara baja), Martín Menem, quien también restó importancia pública a los cuestionamientos de Villarruel, en lo que evidenció una respuesta coordinada de distintos referentes del oficialismo frente a la vicepresidenta durante las últimas horas de esa jornada.El pedido de renuncia llega en la antesala de una semana relevante para el Congreso: tras el receso de invierno, el Senado retomará el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de tierras, mientras que un día antes las comisiones de la Cámara alta tratarán un régimen de incentivo a grandes inversiones que ya tiene media sanción de Diputados.El vínculo entre el presidente y la vicepresidenta arrastra tensiones constantes desde el inicio mismo de la gestión conjunta: en julio de 2025, Milei la calificó públicamente de "traidora" tras una sesión del Senado, en la que la oposición logró aprobar un aumento a las jubilaciones, pese al rechazo expreso que había manifestado el propio Ejecutivo nacional.Crónica de un quiebre anunciado"Con Villarruel está todo roto desde antes de la llegada al poder. Cuando la vice empezó a ser actor por su cuenta y sacó un logo propio, es decir, empezó a tener diferencias importantes. Es grave institucionalmente, porque llama la atención que el principal adversario sea la compañera de fórmula presidencial", dijo a Sputnik Roberto Bacman, sociólogo y analista político.Consultada por Sputnik, la politóloga y consultora Lara Goyburu afirmó que "Santilli dijo dos cosas muy importantes: que dé un paso al costado, primero, que no es decir que renuncie, sino que se margine del escenario público; y, además, que se presente y vaya a elecciones a ver si puede ganar la interna del espacio libertario que hoy conduce Javier Milei en todo el país"."El jefe de Gabinete está trabajando para que salgan las leyes que el Gobierno necesita, está atrás de todo eso. Si lo dice Santilli, es porque Milei lo autorizó a que lo dijera. Es curarse en salud: hay que mirarlo con mucho cuidado en este momento tan particular de la gestión", destacó.El verdadero poder de VillarruelConsultado acerca del peso concreto de la vicepresidenta en la política argentina, Bacman sostuvo que "la vicepresidenta en el Senado tiene un cargo formal: no es presidenta de bloque ni es legisladora, por lo que está bastante disminuida de hecho. No obstante, simbólicamente es muy grave que se den este tipo de declaraciones".Para Goyburu, el momento de la virtual ruptura no es casual: "estamos ante una semana clave para el Gobierno, en la que intentará aprobar varias leyes en el Senado que lucen importantes desde el punto de vista político: lo principal quizás sea la autorización para la venta de tierras a extranjeros, que hoy está bastante pareja".Acerca de las probabilidades concretas de ser una amenaza electoral para el Gobierno, la experta afirmó que "por cómo se está moviendo, lo veo difícil. Si Villarruel tiene realmente expectativas políticas, va a tratar de seguir adelante y elegirá el mejor momento, pero todavía es muy temprano para dar un pronóstico".

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