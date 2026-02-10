https://noticiaslatam.lat/20260210/entre-el-costo-ambiental-y-el-beneficio-economico-milei-busca-flexibilizar-la-mineria-en-argentina-1171233265.html

Entre el costo ambiental y el beneficio económico: Milei busca flexibilizar la minería en Argentina

10.02.2026

El Gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación de los límites legales que restringen la actividad minera en Argentina. El Ejecutivo busca que el Congreso apruebe en los próximos días la reforma de la Ley de Glaciares, una norma sancionada en 2010 que prohíbe la explotación en glaciares y zonas periglaciares por su rol estratégico como reservas de agua dulce en regiones áridas de la cordillera.La iniciativa oficial busca reemplazar la protección automática por evaluaciones caso por caso a cargo de las provincias, en línea con el giro a favor de la extracción que impulsa la Casa Rosada. El debate se inscribe en una estrategia más amplia orientada a atraer capitales extranjeros y acelerar proyectos ligados a recursos naturales, en un contexto de escasez de divisas.El tratamiento legislativo se complementa con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, que ofrece sendos beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios a desarrollos de gran escala. A la par, varias provincias comenzaron a flexibilizar sus propias normativas ambientales, reabriendo debates que habían quedado clausurados por la resistencia social.Un caso paradigmático es el de Mendoza (oeste), cuyo Gobierno autorizó recientemente un proyecto de exploración de cobre tras 14 años sin avales para la megaminería metalífera, mientras que Tierra del Fuego (sur) habilitó la instalación de salmoneras industriales, otra actividad resistida por su impacto ambiental. Ambos casos responden a la misma lógica de flexibilización de prohibiciones y desarrollo minero.La reforma de la Ley de Glaciares es uno de los puntos más sensibles del menú de proyectos que envió Milei al Parlamento para que sean tratados en el período de sesiones extraordinarias de febrero. La norma protege ambientes que abastecen de agua directa o indirectamente a millones de personas. El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente genera inseguridad jurídica y frena inversiones, mientras organizaciones ambientales advierten sobre un retroceso en pleno contexto de crisis climática.El peso económico del sector emerge como uno de los principales argumentos del Gobierno. Según la Secretaría de Minería de la Nación, Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en distintas etapas y una cartera de inversiones comprometidas y proyectadas de hasta 30.000 millones de dólares hacia 2035, con fuerte concentración en litio y cobre.De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el complejo minero exporta actualmente cerca de 4.000 millones anuales, menos de la décima parte de lo generado por Chile. Las proyecciones oficiales estiman que esa cifra podría triplicarse o incluso cuadruplicarse en la próxima década si se destraban los proyectos en carpeta, en especial los vinculados a minerales estratégicos para la transición energética global.El litio concentra buena parte de esas expectativas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Triángulo del Litio —integrado por Argentina, Bolivia y Chile— reúne alrededor del 65% de las reservas mundiales, mientras que Argentina posee entre el 20% y el 22% de los recursos globales identificados hasta el momento.La Secretaría de Minería contabiliza más de 15 proyectos de litio en el norte del país: las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca ya comprometieron inversiones por un total de 10.000 millones de dólares. A esto se suma el cobre, considerado la gran apuesta de mediano plazo, con proyectos ubicados principalmente en San Juan (oeste).Desde el ambientalismo, el avance pro extractivo es leído como una inversión de prioridades. Más de 30 organizaciones alertaron que la modificación de la Ley de Glaciares subordina la protección de bienes comunes estratégicos a la necesidad de generar divisas en el corto plazo, en provincias donde el agua es un recurso escaso y central.El costo ambiental"El proyecto de modificación es extremadamente preocupante porque desbarata completamente la última barrera de contención para proteger nuestros recursos naturales", dijo a Sputnik la bióloga Agostina Rossi Serra, investigadora de Greenpeace Argentina. La especialista subrayó que la norma vigente es apenas "régimen de presupuestos mínimos que fija criterios uniformes de protección ambiental en todo el país", y alerta que la reforma propone eliminar ese estándar común.Según la experta, la iniciativa traslada a las provincias la facultad de definir qué glaciares cumplen una función hídrica relevante. "Todos los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce por definición", sostuvo, y calificó como una "falacia científica" la pretensión del proyecto de reforma que exige que en cada caso haya que demostrar la utilidad hídrica del área para que sea protegida.Rossi Serra remarcó que el impacto no sería marginal. Los glaciares y el ambiente periglacial se extienden por doce provincias y alimentan 36 cuencas hídricas. La bióloga cuestionó además el argumento oficial de la seguridad jurídica. A su juicio, la reforma podría generar conflictos interjurisdiccionales al permitir que provincias con glaciares decidieran sobre recursos hídricos que abastecen a otras. "Glaciar y ambiente periglacial que se destruyen no se recuperan", advirtió, y concluyó que "sin agua, no hay desarrollo posible".El costo de oportunidadLa advertencia ambientalista contrasta de lleno con la mirada economicista, que resalta el potencial productivo de la minería y las condiciones necesarias para atraer inversiones de largo plazo. Consultado por Sputnik, el economista Aldo Abram —director de la Fundación Libertad y Progreso, cercana al Ejecutivo— sostuvo que el sector minero puede convertirse en un motor de crecimiento si se estabilizan las reglas de juego y se reducen los riesgos regulatorios.El consultor afirmó que Argentina posee un "potencial fenomenal" en cobre y otros minerales, pero que durante décadas resultó inviable invertir a gran escala. "Eran inversiones de muy largo plazo en un país donde las reglas cambiaban permanentemente", explicó, y recordó que incluso cuando existían leyes de protección, los Gobiernos posteriores modificaban impuestos y condiciones.En ese marco, destacó el rol del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Según Abram, el RIGI introduce garantías que acercan al país a "reglas de juego más normales" para proyectos intensivos en capital. Aun así, aclaró que fuera de ese esquema persisten distorsiones que siguen limitando decisiones de inversión.El economista subrayó que el impacto en divisas no se limita a la etapa productiva. "No hay que esperar a que una mina exporte para que entren dólares", señala. Las inversiones iniciales demandan grandes montos de capital que ingresan al país y se canalizan al mercado local, anticipando efectos económicos antes de la producción.Abram enfatizó que el destino exportador del sector es central. "La enorme mayoría de lo que se produzca va a ser para exportación", afirma, y remarca que esas divisas tendrán un efecto sostenido en el tiempo. "Son dólares que entran incluso antes de que una mina empiece a producir", agregó, al referirse a la magnitud de las inversiones iniciales que exige cada proyecto.

