"Su mejor momento": Milei encara el tercer año de Gobierno prometiendo un profundo paquete de reformas

El mandatario sudamericano inauguró el período de sesiones ordinarias correspondiente a su tercer año de Gobierno con un discurso de relanzamiento en el que prometió enviar al Congreso un amplio paquete de reformas estructurales que abarcan los planos electoral, judicial, penal, impositivo y el control de los recursos naturales.El mensaje llegó después de una semana marcada por una sucesión de victorias legislativas del oficialismo, que logró sancionar cuatro leyes en los últimos días de febrero y avanzar con otras iniciativas centrales, consolidando una mayoría circunstancial pese a no contar con mayoría propia en ninguna de las cámaras. "Tenemos el Congreso más reformista de la historia", celebró el mandatario en alusión al paquete de proyectos aprobados.Entre las principales iniciativas sancionadas por el Parlamento destacan la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Al conjunto de iniciativas aprobadas en febrero cabe sumar las de diciembre, cuando el Ejecutivo cosechó la sanción de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026, cortando una racha inédita de dos años gobernando sin una hoja de ruta avalada por el Congreso.En ese marco, el presidente afirmó que encarará la segunda mitad de su mandato con el envío de decenas de proyectos de ley al Palacio Legislativo con el objetivo de sentar las bases institucionales y jurídicas "para las próximas décadas".Entre los anuncios se destacó una reforma impositiva integral. Milei insistió en que buscará reducir la carga tributaria y simplificar el esquema vigente, amparándose en el triunfo legislativo que le permitió aprobar sobre el final del 2025 la Ley de Inocencia Fiscal, que ofrece sendas condonaciones a los contribuyentes respecto al pago de compromisos hacia la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.En esa línea, el presidente volvió a defender la liberalización comercial y cuestionó a los sectores industriales que critican el ingreso de bienes importados, cuyo auge llevó a una situación crítica a diversas ramas del mapa productivo nacional. Milei calificó a parte del empresariado industrial como "cazadores de zoológico" y los acusó de buscar protección estatal. Aseguró que la apertura reducirá precios y generará nuevas oportunidades productivas, aun cuando algunas industrias tradicionales enfrenten reestructuraciones.El mandatario vinculó esa transición productiva con sectores estratégicos como la energía, la minería y la economía del conocimiento. "Argentina tiene los minerales críticos que necesita Occidente", afirmó, al destacar el potencial del litio, el cobre y otros recursos. En ese marco, precisó que su Gobierno va a "construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario (…) lejos de prejuicios ambientalistas absurdos".La Constitución establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, lo que anticipa negociaciones complejas con gobernadores en áreas como hidrocarburos y minería. La Casa Rosada busca articular ese esquema con su estrategia de apertura e inversión.En el plano internacional, Milei subrayó la alianza estratégica con Estados Unidos y reivindicó su cercanía con Donald Trump. "Es hora de crear el siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego", sostuvo, al promover una integración hemisférica alineada con Washington. Y cerró tomando la consigna del MAGA de su homólogo norteamericano: Make Americas Great Again, propuso.No obstante, el presidente decidió no referirse al acuerdo comercial firmado con la Casa Blanca a fines de 2025, en virtud de las trabas que recibió Trump por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Fuentes del Gobierno argentino precisaron que la Casa Rosada va a esperar a despejar dicha incógnita antes de apurar el trámite parlamentario.Con el Congreso fortalecido tras la aprobación reciente de reformas laborales, penales y fiscales, el Ejecutivo busca capitalizar el impulso legislativo cosechado tras las elecciones legislativas para avanzar en su agenda estructural. El desafío será traducir los anuncios en proyectos concretos y sostener las alianzas necesarias para convertirlos en ley.La mirada fue compartida por el sociólogo Pablo Cano. Consultado por Sputnik, el experto destacó que "no hay dudas de que para el Gobierno fue un éxito sancionar cuatro leyes en un par de días". A su entender, esa dinámica mostró capacidad de coordinación con aliados y gobernadores, y dejó en evidencia la "debilidad de una oposición fragmentada frente a la agenda oficial".No todo es color de rosas para el Ejecutivo. Cano enfatizó que "más allá del golpe de efecto, el Gobierno perdió una oportunidad enorme de plantear una agenda de cara a la reelección, centrada en el problema del empleo y el salario".La aritmética parlamentariaAmbos expertos coincidieron en que el viento de cola del cual goza el oficialismo se explica, en gran parte, por el peso legislativo del cual goza a partir del triunfo en las elecciones de medio término. "Hay una agenda inconsulta que se aplica por la fuerza que logró el Gobierno en el Congreso", afirmó Córdoba. El analista sostuvo que la robustez obtenida tras los comicios permitió avanzar con reformas estructurales sin necesidad de grandes acuerdos transversales."Milei está explotando a fondo el músculo parlamentario que logró tras la victoria en las legislativas", señaló. Y remarcó que "Milei solo marca que va a profundizar su rumbo", interpretando el discurso presidencial como la ratificación de la estrategia adoptada desde el inicio de su mandato."Más que un discurso de jefe de Estado, fue de un líder partidario. El tono fue electoral, pensando en las elecciones de 2027", evaluó. Además, advirtió: "La incógnita es si ese apoyo legislativo lo va a llevar a la sociedad una vez que se consolide esta situación sensible en la economía, con crecientes despidos y cierres de fábricas".

