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El papa León XIV "se va a encontrar con una sociedad argentina que cambió y mucho", dice un analista

El papa León XIV "se va a encontrar con una sociedad argentina que cambió y mucho", dice un analista

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino confirmó que el sumo pontífice visitará el país del 8 al 11 de noviembre, en la primera visita papal en 40 años. "Es fundamental, sobre... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno argentino confirmó que el papa León XIV realizará una visita apostólica a Argentina del 8 al 11 de noviembre, dentro de una gira regional que también incluye Uruguay y Perú. El anuncio llegó a través de la Nunciatura Apostólica y fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien calificó el viaje como "una visita histórica" en un mensaje difundido en la red social X.La confirmación pone fin a un período de casi cuatro décadas sin la llegada de un pontífice al país: el último antecedente fue Juan Pablo II, en abril de 1987, con un recorrido de diez ciudades en seis días. León XIV concentrará su estadía en apenas tres, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, sede del santuario de la patrona de Argentina.El dato adquiere relieve porque Francisco, primer papa argentino de la historia, no viajó a su país natal durante los doce años de su pontificado, entre 2013 y su fallecimiento en abril de 2025. La ausencia no respondió a un único factor, pero se dio en paralelo a años de vínculo tenso entre el Vaticano y sucesivos Gobiernos argentinos, incluido el propio Milei antes de asumir la presidencia.La organización del viaje fue precedida por gestos diplomáticos concretos de la Casa Rosada. El canciller Pablo Quirno viajó al Vaticano en febrero para entregar personalmente una carta de invitación firmada por Milei. Meses después, el 7 de junio, el presidente mantuvo su primera audiencia oficial con León XIV.En esa reunión, el papa le confirmó de manera directa al mandatario su intención de visitar la nación austral, según afirmó en su momento el vocero presidencial. La confirmación oficial con fechas y ciudades definidas despejó las versiones previas que ubicaban el viaje recién para el año próximo o lo condicionaban a la agenda electoral.La agenda difundida hasta el momento contempla una audiencia oficial con el jefe de Estado en la Casa Rosada, según el cronograma preliminar confirmado de manera conjunta por el Gobierno argentino y la Nunciatura Apostólica. El cronograma completo, con horarios y encuentros institucionales adicionales en Córdoba y Luján, todavía no fue difundido en su totalidad por las autoridades eclesiásticas.Desde la Oficina del Presidente se calificó la visita como "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional" para el país, y se informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto trabaja de forma coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización del operativo completo de seguridad y logística.León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, es el primer papa oriundo de Estados Unidos en la historia de la Iglesia católica. Desarrolló buena parte de su carrera pastoral en Perú antes de su elección, en mayo de 2025, como sucesor de Francisco.La gira sudamericana del pontífice comenzará en Uruguay, con paradas en Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre, y concluirá en Perú, con actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre, según el itinerario oficial confirmado de manera conjunta por la Nunciatura Apostólica en los tres países involucrados en la gira.Mucho más que una visita"Esto tiene la mayor de las relevancias para nuestro país", dijo a Sputnik Fortunato Mallimaci, sociólogo e integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), especializado en religión.El experto inscribió el viaje en un marco simbólico: "Es fundamental, sobre todo porque el papa anterior, siendo argentino, decidió no venir. La venida siempre es una decisión del sumo pontífice: más allá de lo que digan los gobiernos, todos están invitados; tiene 180 países con relaciones con el papado".Para el especialista, León XIV llega además "impulsado también por las mismas propuestas del papa anterior sobre migración, justicia social, fraternidad, la denuncia del capitalismo que mata, la idea de los bienes que deben ser distribuidos, y no solo la propiedad privada". Consultado por este medio, Eduardo Valdés, diputado nacional de Fuerza Patria y exembajador argentino ante la Santa Sede (2014-2015), afirmó que "es un honor que el papa venga a Argentina en su primer viaje a Sudamérica".El dirigente remarcó que "León XIV es un papa latinoamericano, que nos da mucho orgullo tener, porque los valores de la Iglesia son los valores de la Argentina" y que "van a ser tres días de renovación del alma" para todo el país.Una visita de EstadoMallimaci precisó que León XIV suma dos ejes propios frente a la agenda que venía marcando Francisco. Sobre el primero, remarcó: "Le agrega dos temas muy importantes, que sí tienen que ver con una ruptura: lo de la paz, desarmada y desarmante, en el cual nuestro país ha tomado otro camino, alineándose mucho al Gobierno de Estados Unidos y al de Israel".El otro eje, señaló el investigador, es tecnológico: "Tiene una propuesta audaz sobre la necesidad de la regulación y de que los estados participen más activamente", frente a lo que definió como "un grupo grande de tecnólogos, hoy diríamos tecnofeudales, con mucho dinero, que quieren decidir por su propia cuenta hacia dónde tiene que ir la humanidad".Valdés, en cambio, subrayó la continuidad doctrinal del nuevo pontífice frente al ala más crítica del catolicismo social: "León XIV tomó su nombre de León XIII, el primero en hablar de la Doctrina Social de la Iglesia, algo muy importante para nuestro país", sostuvo el diputado, quien remarcó el peso simbólico de esa elección para toda la región latinoamericana.

https://noticiaslatam.lat/20260627/el-papa-leon-xiv-llama-a-la-solidaridad-internacional-con-venezuela-tras-los-devastadores-1174081709.html

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