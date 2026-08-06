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Los argentinos salen a las calles en una protesta contra la reforma a la Ley de Tierras
Los argentinos salen a las calles en una protesta contra la reforma a la Ley de Tierras
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Los sindicatos y los movimientos sociales del país sudamericano se manifiestan hoy en Buenos Aires contra el polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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La iniciativa que busca modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina será debatida el 6 de agosto en el Senado. En comentarios para la edición de radio Una mañana por descubrir de Sputnik, la exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras, Florencia Gómez, planteó que el proyecto "genera un peligro de desmembramiento para la soberanía".Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar de las manifestaciones.
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Los argentinos salen a las calles en una protesta contra la reforma a la Ley de Tierras
16:01 GMT 06.08.2026 (actualizado: 19:37 GMT 06.08.2026)
Los sindicatos y los movimientos sociales del país sudamericano se manifiestan hoy en Buenos Aires contra el polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.
La iniciativa que busca modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina será debatida el 6 de agosto en el Senado.
En comentarios para la edición de radio Una mañana por descubrir
de Sputnik, la exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y coautora de la Ley de Tierras, Florencia Gómez
, planteó que el proyecto "genera un peligro de desmembramiento para la soberanía"
.
Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar de las manifestaciones.