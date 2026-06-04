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Cuba no podrá operar con tarjetas Visa o Mastercard por las sanciones de EEUU
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A partir del 6 de junio, los bancos extranjeros dejarán de realizar operaciones en Cuba con tarjetas de los sistemas de pago Visa y Mastercard, debido a las... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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El 2 de junio, la entidad extranjera encargada de estas transacciones notificó el fin de su cooperación con la financiera estatal Fincimex, lo que hará "imposibles e ilegales" dichas operaciones una vez que entren en vigor las restricciones estadounidenses.Esto se produce después de que el Gobierno de EEUU emitió, el pasado 1 de mayo, un decreto que prevé la imposición de sanciones secundarias contra los países que tengan intención de mantener actividades comerciales con Cuba.Como consecuencia de esta decisión, Cuba no puede obtener ingresos por la venta de bienes y servicios mediante tarjetas reconocidas internacionalmente, como Visa y Mastercard, denuncian los medios locales.Entre los medios de pago internacionales que sí seguirán disponibles, podrán utilizarse las tarjetas de los sistemas Mir y UnionPay.En mayo, Washington anunció nuevas medidas restrictivas contra Cuba. En concreto, las sanciones se dirigieron contra el Grupo de Administración Empresarial (GAE), un holding empresarial estatal.A su vez, las autoridades cubanas calificaron estas medidas como parte de una estrategia de aislamiento económico de la isla y como un intento de aumentar la presión sobre su sistema financiero.
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Cuba no podrá operar con tarjetas Visa o Mastercard por las sanciones de EEUU

14:52 GMT 04.06.2026
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Tarjetas de crédito - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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A partir del 6 de junio, los bancos extranjeros dejarán de realizar operaciones en Cuba con tarjetas de los sistemas de pago Visa y Mastercard, debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU, informó el Banco Central del país caribeño.
El 2 de junio, la entidad extranjera encargada de estas transacciones notificó el fin de su cooperación con la financiera estatal Fincimex, lo que hará "imposibles e ilegales" dichas operaciones una vez que entren en vigor las restricciones estadounidenses.
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Esto se produce después de que el Gobierno de EEUU emitió, el pasado 1 de mayo, un decreto que prevé la imposición de sanciones secundarias contra los países que tengan intención de mantener actividades comerciales con Cuba.
Como consecuencia de esta decisión, Cuba no puede obtener ingresos por la venta de bienes y servicios mediante tarjetas reconocidas internacionalmente, como Visa y Mastercard, denuncian los medios locales.
Entre los medios de pago internacionales que sí seguirán disponibles, podrán utilizarse las tarjetas de los sistemas Mir y UnionPay.
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En mayo, Washington anunció nuevas medidas restrictivas contra Cuba. En concreto, las sanciones se dirigieron contra el Grupo de Administración Empresarial (GAE), un holding empresarial estatal.
A su vez, las autoridades cubanas calificaron estas medidas como parte de una estrategia de aislamiento económico de la isla y como un intento de aumentar la presión sobre su sistema financiero.
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