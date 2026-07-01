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Cuba enfrenta nuevos retos económicos ante viejos desafíos
Cuba enfrenta nuevos retos económicos ante viejos desafíos
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Cuba busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas, recrudecida por la Administración Trump. Analizamos las claves del actual debate... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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Cuba enfrenta nuevos retos económicos ante viejos desafíos
15:00 GMT 01.07.2026 (actualizado: 15:11 GMT 01.07.2026)
Cuba busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas, recrudecida por la Administración Trump. Analizamos las claves del actual debate sobre el futuro de la isla, los referentes históricos de otras transformaciones económicas y las lecciones que podrían marcar el rumbo de la isla en los próximos años.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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