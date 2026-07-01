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Una Mañana por Descubrir
'Una mañana por descubrir', una producción de Sputnik. Una vuelta a las noticias más importantes, para que empieces el día bien informado. En directo, de lunes a viernes, por 'Concepto FM' 95.5 en Buenos Aires, de 07:00 a 10:00 (hora de Argentina).
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Cuba enfrenta nuevos retos económicos ante viejos desafíos
Cuba enfrenta nuevos retos económicos ante viejos desafíos
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Cuba busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas, recrudecida por la Administración Trump. Analizamos las claves del actual debate... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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15:00 GMT 01.07.2026 (actualizado: 15:11 GMT 01.07.2026)
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Cuba busca una salida a la asfixia económica que enfrenta desde hace décadas, recrudecida por la Administración Trump. Analizamos las claves del actual debate sobre el futuro de la isla, los referentes históricos de otras transformaciones económicas y las lecciones que podrían marcar el rumbo de la isla en los próximos años.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:35 Cómo la guerra económica contra Venezuela obstaculiza a otros enviar ayuda humanitaria
11:44 El uso de la tragedia en campañas informativas contra Venezuela
17:34 Las claves detrás de la búsqueda de una salida a la asfixia económica de parte de la mayor economía del mundo
24:55 Referentes históricos de la transformación económica para Cuba
34:26 ¿Por qué Rusia ignora las últimas propuestas provenientes desde Ucrania de limitar la extensión del conflicto?
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