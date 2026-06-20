A EEUU "no le corresponde juzgar las medidas" que La Habana adoptó para transformar su economía: canciller cubano

De igual modo, el canciller de la nación caribeña subrayó que siempre se defenderá la soberanía del país "con gran esfuerzo y total determinación", a la par de rechazar "con igual firmeza la intromisión extranjera en sus asuntos internos". Durante esta semana, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de reformas para aumentar la participación privada en la economía.
Washington no tiene cabida para criticar los cambios que la mayor de las Antillas realiza para avanzar, esto pese a las sanciones estadounidenses, dijo el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
"El gobierno de EEUU, verdugo del castigo colectivo contra el pueblo cubano, no tiene autoridad política, legal ni moral para juzgar los pasos que damos. No le corresponde juzgar las medidas que adoptamos para enfrentar, en ejercicio de soberanía y libre determinación, los efectos de la agresión económica extrema, endurecida con el cerco energético y las sanciones secundarias contra terceros", escribió en X.
De igual modo, el canciller de la nación caribeña subrayó que siempre se defenderá la soberanía del país "con gran esfuerzo y total determinación", a la par de rechazar "con igual firmeza la intromisión extranjera en sus asuntos internos".