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A EEUU "no le corresponde juzgar las medidas" que La Habana adoptó para transformar su economía: canciller cubano

A EEUU "no le corresponde juzgar las medidas" que La Habana adoptó para transformar su economía: canciller cubano

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Washington no tiene cabida para criticar los cambios que la mayor de las Antillas realiza para avanzar, esto pese a las sanciones estadounidenses, dijo el... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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De igual modo, el canciller de la nación caribeña subrayó que siempre se defenderá la soberanía del país "con gran esfuerzo y total determinación", a la par de rechazar "con igual firmeza la intromisión extranjera en sus asuntos internos". Durante esta semana, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de reformas para aumentar la participación privada en la economía.

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