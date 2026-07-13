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EEUU sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba en el nuevo paquete de restricciones contra el país caribeño
EEUU sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba en el nuevo paquete de restricciones contra el país caribeño
Sputnik Mundo
La Administración estadounidense endurece su política de presión contra la nación caribeña con una nueva ronda de restricciones que incluye al Ministerio de... 13.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-13T19:04+0000
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La decisión se enmarca en un contexto del endurecimiento de las medidas coercitivas de Washington sobre Cuba.Entre las instituciones sancionadas se encuentran:EEUU busca "castigar a toda la población" cubanaLas nuevas restricciones de Washington contra la mayor de las Antillas no son más que una continuación de la guerra contra el pueblo, denunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.En el contexto de este nuevo paquete de sanciones, que se suma a la presión cada vez mayor que ejerce Washington sobre la nación caribeña, el canciller volvió a recordar que Cuba no representa ninguna amenaza, mientras que "el bloqueo sí".A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.Las autoridades cubanas han denunciado en reiteradas ocasiones el recrudecimiento del bloqueo económico y de las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos contra Cuba. Según el Gobierno cubano, estas medidas corresponden al "macabro plan" de EEUU de provocar en la isla una crisis humanitaria y desestabilizar el país.
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EEUU sanciona al Ministerio de Turismo de Cuba en el nuevo paquete de restricciones contra el país caribeño
La Administración estadounidense endurece su política de presión contra la nación caribeña con una nueva ronda de restricciones que incluye al Ministerio de Turismo de Cuba y otras entidades entre los organismos sancionados, según los departamentos de Estado y del Tesoro del país norteamericano.
La decisión se enmarca en un contexto del endurecimiento de las medidas coercitivas de Washington sobre Cuba.
Entre las instituciones sancionadas se encuentran:
Ministerio de Turismo de Cuba,
Milicias de Tropas Territoriales,
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana,
Corporación Antillana Exportadora,
Brigadas de Respuesta Rápida,
Grupo Empresarial de Comercio Exterior,
Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario,
EEUU busca "castigar a toda la población" cubana
Las nuevas restricciones de Washington contra la mayor de las Antillas no son más que una continuación de la guerra contra el pueblo, denunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
"Es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país", escribió el titular en la red X.
En el contexto de este nuevo paquete de sanciones, que se suma a la presión cada vez mayor que ejerce Washington sobre la nación caribeña, el canciller volvió a recordar que Cuba no representa ninguna amenaza, mientras que "el bloqueo sí".
A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
Las autoridades cubanas han denunciado en reiteradas ocasiones el recrudecimiento del bloqueo económico
y de las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos contra Cuba. Según el Gobierno cubano, estas medidas corresponden al "macabro plan" de EEUU de provocar en la isla una crisis humanitaria y desestabilizar el país
.
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