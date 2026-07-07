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El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano
El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano
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El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde inicios de 2026 contra la isla caribeña es un acto de guerra, declaró el ministro de Asuntos Exteriores... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, el titular cubano recordó las reiteradas amenazas de agresión militar por parte del Gobierno estadounidense. Asimismo, enfatizó que las medidas coercitivas adicionales adoptadas en los meses recientes siguen el "macabro plan" de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la "total desestabilización" del país caribeño.Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela, como resultado de la cual fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano
El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde inicios de 2026 contra la isla caribeña es un acto de guerra, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ante la Asamblea General de la ONU. Además, apuntó a los amagos de agresión militar que Washington lanza contra el país.
"Contra Cuba el Gobierno de EEUU lleva una guerra multidimensional (…) ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra", sostuvo.
En este contexto, el titular cubano recordó las reiteradas amenazas de agresión militar por parte del Gobierno estadounidense. Asimismo, enfatizó que las medidas coercitivas adicionales adoptadas en los meses recientes siguen el "macabro plan" de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la "total desestabilización" del país caribeño.
Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela
, como resultado de la cual fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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