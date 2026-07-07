https://noticiaslatam.lat/20260707/el-bloqueo-petrolero-de-eeuu-contra-cuba-equivale-a-un-acto-de-guerra-denuncia-el-canciller-cubano-1174202653.html

El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano

El bloqueo petrolero de EEUU contra Cuba equivale a un "acto de guerra", denuncia el canciller cubano

Sputnik Mundo

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde inicios de 2026 contra la isla caribeña es un acto de guerra, declaró el ministro de Asuntos Exteriores... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T17:46+0000

2026-07-07T17:46+0000

2026-07-07T17:46+0000

américa latina

bruno rodríguez

eeuu

cuba

asamblea general de la onu

📰 bloqueo económico contra cuba

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174203131_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_60c934188e0c0625f68a111529f651ed.jpg

En este contexto, el titular cubano recordó las reiteradas amenazas de agresión militar por parte del Gobierno estadounidense. Asimismo, enfatizó que las medidas coercitivas adicionales adoptadas en los meses recientes siguen el "macabro plan" de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la "total desestabilización" del país caribeño.Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela, como resultado de la cual fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

https://noticiaslatam.lat/20260701/cuba-seguira-buscando-el-dialogo-con-eeuu-pero-esta-dispuesta-a-defenderse-indica-el-canciller-de-1174125167.html

eeuu

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bruno rodríguez, eeuu, cuba, asamblea general de la onu, 📰 bloqueo económico contra cuba